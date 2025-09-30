Η Eλεν Μίρεν τράβηξε τα βλέμματα όλων πασαρέλα της L’Oréal Paris μπροστά από το Hôtel de Ville κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Η 80χρόνη βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός έδειχνε αβίαστα κομψή με ένα αστραφτερό μακρυμάνικο ασημένιο τοπ και μαύρο παντελόνι, έλαμπε από αυτοπεποίθηση και επισκίασε τα πολύ νεώτερα μοντέλα.

Η καταξιωμένη Αγγλίδα ηθοποιός μαγνήτισε σε κάθε βήμα της τους με το γεμάτο χάρη περπάτημά της, το οποίο ολοκλήρωσε με μια διακριτική κίνηση των χεριών της.

Η φυσική ομορφιά της Λαίδης Μίρεν έκλεψε την παράσταση, καθώς φορούσε ανοιχτό ροζ κραγιόν με ροδαλό ρουζ και μαύρο eyeliner. Τα μαλλιά της, κομμένα λίγο πάνω από τους ώμους σε καρέ, σε χτένισμα σε χωρίστρα στο πλάι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επίδειξης μόδας, η φετινή εκδήλωση επικεντρώθηκε στην επαναπροσδιορισμό του κλασικού γαλλικού συνθήματος: «Liberté. Egalité. Sororité, μια δυναμική γιορτή της αδελφότητας και της αλληλεγγύης. Επειδή το να πιστεύεις στον εαυτό σου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά κάτι δεδομένο», αναφέρει η ιστοσελίδα.

Queens en L'Oréal Paris.

Philippine Leroy Beaulieu, Helen Mirren, Gillian Anderson. pic.twitter.com/Lqp3rluMub — Sugar Puss 0'Shea (@FranccesLucca) September 29, 2025

Άλλες διασημότητες που περπάτησαν στην πασαρέλα ήταν οι Κένταλ Τζένερ, Κάρα Ντελεβίν, Εύα Λονγκόρια, Σίντι Μπρούνα, Τζίλιαν Άντερσον, Αριάνα Γκρίνμπλατ, Άντι ΜακΝτάουελ και Άζα Ναόμι Κινγκ.

Η Mίρεν είναι παγκόσμια πρέσβειρα της L’Oréal Paris εδώ και 10 χρόνια. Μιλώντας για την εμπειρία της με το brand με το περιοδικό People πέρυσι, η διάσημη ηθοποιός είχε δηλώσει: «Όταν η ευκαιρία χτύπησε την πόρτα μου, ήταν μια μεγάλη έκπληξη, γιατί ήμουν ήδη 70 ετών. Και αυτό δεν συμβαίνει συχνά, αλλά ήταν πραγματικά σημάδι της αλλαγής στις αντιλήψεις, της αλλαγής των καιρών, των προόδων που είχαν σημειώσει οι γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε, έμεινα έκπληκτη», συνέχισε. «Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη και ευχαριστημένη, αποτελεί μεγάλη τιμή».