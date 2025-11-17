Όταν η βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Γουίνσλετ διάβασε για πρώτη φορά το σενάριο του «Goodbye June», ήξερε ότι έπρεπε να κάνει κάτι περισσότερο από το να πρωταγωνιστήσει -ήθελε να το σκηνοθετήσει.

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη διανομή σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο στις 12 Δεκεμβρίου και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου, ακολουθεί τέσσερα ενήλικα αδέλφια -στους ρόλους η Κέιτ Γουίνσλετ, η Τόνι Κολέτ, η Άντρεα Ράιζμπορο και ο Τζόνι Φλιν– που σμίγουν εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος υγείας της ηλικιωμένης μητέρας τους.

Το συγκινητικό τρέιλερ ανοίγει με τον γιο της οικογένειας να διαβάζει στην ετοιμοθάνατη μητέρα του, την οποία υποδύεται η Έλεν Μίρεν: «Αν υπάρχουν ουρανοί, η μητέρα μου θα έχει έναν δικό της», ενώ αμέσως μετά αποκαλύπτεται η τεταμένη ατμόσφαιρα ανάμεσα στις αδελφές Τζούλια και Μόλι.

Καθώς η κατάσταση της Τζουν επιδεινώνεται, τα αδέλφια καλούνται να διαχειριστούν τις περίπλοκες και εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις, την επικείμενη πραγματικότητα της απώλειας και παράλληλα να στηρίξουν τον πατέρα τους -στον ρόλο ο Τίμοθι Σπολ. Ωστόσο, «η ευφυέστατη μητέρα τους, οργανώνει την αναχώρησή της με τους δικούς της όρους -με καυστικό χιούμορ, ωμή ειλικρίνεια και πολλή αγάπη».

«Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ», ακούγεται να λέει η Τζουν, «αλλά σας αγαπώ διπλά όταν αγαπάτε ο ένας τον άλλον».

Μιλώντας στο People για την πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα με ένα τόσο «βαρύ» θέμα, η Γουίνσλετ είπε ότι μπόρεσε να ταυτιστεί με τους χαρακτήρες.

«Έχω βιώσει την απώλεια γονέα και έχω περάσει την καταιγίδα συναισθημάτων που καλούνται ξαφνικά να αντιμετωπίσουν τα αδέλφια στο Goodbye June». Η μητέρα της Γουίνσλετ πέθανε από καρκίνο το 2017. «Μερικές από τις πιο δύσκολες σχέσεις της ζωής μας είναι με τους ανθρώπους που αγαπάμε πιο βαθιά από όλους -κι αυτό με συναρπάζει. Δεν ήθελα να αποφύγω αυτήν την πραγματικότητα. Η απώλεια μάς αγγίζει όλους και μπορεί να φέρει στην επιφάνεια παράξενα, σπάνια συναισθήματα και στιγμές με τους αγαπημένους μας».

Με πληροφορίες από independent, tudum Netflix