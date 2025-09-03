Επένδυσε 120 εκατ. δολάρια από την προσωπική περιουσία του, όταν τα στούντιο αρνήθηκαν να το χρηματοδοτήσουν, έγραψε ένα σενάριο το οποίο άλλαξε περί τις 300 φορές και στρατολόγησε διάσημους ηθοποιούς, από τον Άνταμ Ντράιβερ, τον Τζιανκάρλο Εσπόζιτο και την Όμπρι Πλάζα μέχρι τον Γιον Βόιτ, τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Λόρενς Φίσμπερν.

Παρά ταύτα, το «Megalopolis», η επική sci-fi αλληγορία του Φράνσις Φορντ Κόπολα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2024, δίχασε κοινό και κριτικούς, και βυθίστηκε στο παγκόσμιο box office με εισπράξεις μόλις 14,4 εκατ. δολάρια, συζητήθηκε, όχι για καλό, από τα τεχνικά προβλήματα και τις καθυστερήσεις μέχρι τις κόντρες στα γυρίσματα.

Δημοσίευμα του The Guardian έκανε λόγο για διαπληκτισμούς με ηθοποιούς και παραιτήσεις βασικών μελών του συνεργείου ενώ ο Κόπολα καθόταν ώρες ατελείωτες χωρίς κανένα πλάνο για το πρόγραμμα της μέρας (σε συνέντευξη του στο Deadline τα αρνήθηκε όλα).

Το «Megadoc», το ντοκιμαντέρ του Μάικ Φίγκις το οποίο καταγράφει το making of της επικής ταινίας, περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, αφιλτράριστες συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών -αλλά και του Τζορτζ Λούκας-, δηλώσεις του Κόπολα, αρχειακό υλικό και σκηνές από το πλατό.

Το ντοκιμαντέρ -το ενδιαφέρον επίσημο τρέιλερ του οποίου μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα- κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety