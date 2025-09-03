Η Κάθριν Μπίγκελοου, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ Σκηνοθεσίας, επιστρέφει οκτώ χρόνια μετά την τελευταία ταινία της, με το πολιτικό θρίλερ «A House of Dynamite». Το κοινό χάρισε ένα εντυπωσιακό standing ovation διάρκειας 11 λεπτών στην παγκόσμια πρεμιέρα της στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας, με την Μπίγκελοου να υποκλίνεται και να ευχαριστεί τους θεατές, ενώ τα «μπράβο» κατέκλυζαν την αίθουσα.

Ο τίτλος του Indiewire, που αναφέρει ότι η γενική αίσθηση στη Βενετία είναι ότι «άξιζε η αναμονή», είναι ενδεικτικός: «Η Μπίγκελοου επέστρεψε: Το «A House of Dynamite» είναι η πιο εντυπωσιακή πρεμιέρα του Netflix στη Βενετία». Υπενθυμίζεται ότι οι άλλες δύο ταινίες με τις οποίες συμμετέχει φέτος η πλατφόρμα στο Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ είναι το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Kathryn Bigelow’s A House of Dynamite from Netflix just lit up the Venice Film Festival with an enthusiastic 11-minute standing ovation. Stars Idris Elba, Rebecca Ferguson, Greta Lee, Anthony Ramos, Gabriel Basso, Tracy Letts, Jared Harris among stars on their feet. #Venezia82 pic.twitter.com/TERArfi94j — The Hollywood Reporter (@THR) September 2, 2025

Η ιστορία σε σενάριο Νόα Οπενχάιμ, αρχίζει με την εκτόξευση ενός άγνωστης προέλευσης πυραύλου εναντίον των ΗΠΑ, και τον αγώνα δρόμου προκειμένου να εντοπιστεί ποιος είναι ο υπεύθυνος και ποια θα είναι η απάντηση που πρέπει να δοθεί, με άλλα λόγια, τι θα συνέβαινε εάν ο Λευκός Οίκος αντιμετώπιζε μια επικείμενη πυρηνική επίθεση. «Το πού βρισκόμαστε με τα πυρηνικά όπλα είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα», δήλωσε η Μπίγκελοου αναφερόμενη στο κίνητρο και το μήνυμα πίσω από την ταινία.

Kathryn Bigelow with the cast and crew of A HOUSE OF DYNAMITE at the Venice Film Festival premiere. pic.twitter.com/F5fMCXx0Ga — A HOUSE OF DYNAMITE (@house_dynamite) September 2, 2025

«Πολλά κράτη διαθέτουν πυρηνικά αρκετά για να καταστρέψουν τον πολιτισμό μέσα σε λίγα λεπτά. Κι όμως, υπάρχει ένα είδος συλλογικού μουδιάσματος -μια σιωπηλή κανονικοποίηση του αδιανόητου […] Ήθελα να κάνω μια ταινία που αντιμετωπίζει αυτό το παράδοξο, να εξερευνήσω την τρέλα ενός κόσμου που ζει υπό τη συνεχή απειλή της εξόντωσης, αλλά σπάνια μιλάει γι’ αυτήν […] Ίσως μια μέρα μειώσουμε το απόθεμα πυρηνικών όπλων, αλλά εν τω μεταξύ, ζούμε κυριολεκτικά σε ένα σπίτι από δυναμίτη. Οπότε, το ενδιαφέρον μου ήταν να δημοσιοποιήσω αυτές τις πληροφορίες», πρόσθεσε η Αμερικανίδα σκηνοθέτις.

Συμπρωταγωνιστούν οι Τζάρεντ Χάρις, Τρέισι Λιτς, Άντονι Ράμος, Γκρέτα Λι και ο Γκάμπριελ Μπάσο. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου και στο Netflix στις 24 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Indiewire, Hollywood Reporter