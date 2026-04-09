Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «Euphoria» στο Λος Άντζελες δεν συζητήθηκε μόνο για τη λάμψη και τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αλλά και για όσα φαίνεται να συμβαίνουν πίσω από τα φώτα. Οι φήμες περί αποστασιοποίησης ανάμεσα στις δύο βασικές πρωταγωνίστριες, τη Ζεντάγια και τη Σίντνεϊ Σουίνι, έχουν πάρει φωτιά, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μια σχέση που μόνο τυπική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Σύμφωνα με τη The Sun, οι δύο ηθοποιοί «σχεδόν δεν συναντήθηκαν ποτέ» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν, ενώ η επικοινωνία τους περιορίστηκε στο ελάχιστο, με τους δημοσιογράφους να απαγορεύεται να ρωτούν για τυχόν εντάσεις ανάμεσά τους.



«Τα στελέχη του «Euphoria» γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δυο τους δεν τα πάνε καλά. Υπήρχαν εντάσεις από παλιά. Οι δρόμοι τους σχεδόν δεν διασταυρώθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 3ης σεζόν», ισχυρίστηκε μια πηγή στη The Sun, η οποία συμπλήρωσε: «Στην προωθητική περιοδεία, κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ τους περιορίζεται στο ελάχιστο για να αποφευχθούν άβολες στιγμές μπροστά στις κάμερες. Υπάρχει πλήρης απαγόρευση στους δημοσιογράφους να ρωτούν για τυχόν εντάσεις μεταξύ Ζεντάγια και Σίντνεϊ».

«Θα υπάρξει ανακούφιση όταν τελειώσει το Euphoria και μπορέσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», συμπλήρωσε η πηγή για να καταλήξει: «Ωστόσο, έχουν ακόμη δεκαετίες μπροστά τους στο Χόλιγουντ και αυτή η αντιπαλότητα αναπόφευκτα θα συνεχιστεί».

Ένα από τα σενάρια που κυκλοφορούν θέλει την ένταση να έχει ρίζες στο παρελθόν και να σχετίζεται με προσωπικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, φημολογείται πως ένα περιστατικό φλερτ με κοινό γνωστό πρόσωπο δημιούργησε απόσταση ανάμεσά τους, η οποία δεν γεφυρώθηκε ποτέ πλήρως. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, η συγκεκριμένη εκδοχή έχει τραβήξει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού.

Παράλληλα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι διαφορές τους δεν περιορίζονται μόνο σε προσωπικά ζητήματα, αλλά επεκτείνονται και σε ιδεολογικό επίπεδο. Οι διαφορετικές τους απόψεις σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα φέρεται να έχουν ενισχύσει την ψυχρότητα, δημιουργώντας ένα κλίμα που δύσκολα αλλάζει.

Στην ίδια την πρεμιέρα, οι κινήσεις τους σχολιάστηκαν έντονα. Η μία εμφανίστηκε χαλαρή και ευδιάθετη, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, ενώ η άλλη προτίμησε να φτάσει αργότερα, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τις πολλές επαφές. Αυτή η χρονική απόσταση ερμηνεύτηκε από πολλούς ως συνειδητή επιλογή για να μην υπάρξει αλληλεπίδραση μπροστά στις κάμερες.

— New York Post (@nypost) April 8, 2026

Ωστόσο, άνθρωποι από την παραγωγή σπεύδουν να ρίξουν τους τόνους, επιμένοντας πως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική σύγκρουση και ότι όλα όσα ακούγονται είναι υπερβολές. Όπως τονίζουν, το φορτωμένο πρόγραμμα και οι απαιτήσεις της παραγωγής είναι αρκετά για να εξηγήσουν τις περιορισμένες κοινές εμφανίσεις.

Η αλήθεια πιθανότατα βρίσκεται κάπου στη μέση. Το μόνο σίγουρο είναι πως, είτε πρόκειται για πραγματική ένταση είτε για διογκωμένες φήμες, το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους έχει ήδη δώσει ένα επιπλέον στοιχείο… δράματος στη νέα σεζόν.

Με πληροφορίες από το Page six