Οι πρωταγωνίστριες της σειράς «Euphoria», Ζεντάγια και Σίντνεϊ Σουίνι, έλαμψαν με εντυπωσιακά μεν, αντίθετα δε στυλ στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της τρίτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του HBO το βράδυ της Τρίτης.

Η Ζεντάγια και η Σουίνι παρουσιάστηκαν με φορέματα που έκαναν έντονο κόντραστ: η 29χρονη ηθοποιός του «Dune» επέλεξε ένα τολμηρό look με ένα σκούρο καφέ φόρεμα χωρίς πλάτη, ενώ η 28χρονη ηθοποιός του «White Lotus» εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό, αγγελικό λευκό φόρεμα.

Advertisement

Advertisement

Στην πρεμιέρα στο εμβληματικό TCL Chinese Theatre στο Χόλιγουντ, τις συνόδευσαν οι συμπρωταγωνιστές τους, μεταξύ των οποίων οι Τζέικομπ Ελόρντι, Xάντερ Σάφερ, Aλέξα Ντέμι και Μοντ Απάτοου, καθώς και ο δημιουργός και showrunner της σειράς, Σαμ Λέβινσον.

Jacob Elordi, Hunter Schaffer, Zendaya, Alexa Demie y Sydney Sweeney en la premiere de la tercera temporada de "Euphoria" 🌌 pic.twitter.com/T00TQnnoWT April 8, 2026

Η Ζεντάγια έκανε αίσθηση με το αποκαλυπτικό σκούρο καφέ φόρεμά της, που ήταν σχεδόν μαύρο. Το φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και φαρδύ λαιμόκοψη τύπου halter άφηνε ελαφρώς εκτεθειμένο το στήθος της από το πλάι, καθώς και τα λεπτά χέρια της πρωταγωνίστριας του «Spider-Man». Το σατέν φόρεμα είχε μακριά ουρά και ένα σκίσιμο από το οποίο φαίνονταν τα καφέ παπούτσια της Zεντάγια. Συμπλήρωσε το κομψό ντύσιμο με ένα χτένισμα, πιάνοντας τα μαλλιά της σε έναν σφιχτό κότσο που δημιουργούσε το εφέ ενός pixie cut. Το χτένισμά της περιλάμβανε μια πλαϊνή φράντζα που κρεμόταν παιχνιδιάρικα πάνω από τα μάτια της.

Η εμφάνιση της Σουίνι – ένα αστραφτερό λευκό φόρεμα – έρχονταν σε αντίθεση με το σκούρο φόρεμα της Zεντάγια. Το φόρεμα ανέδειχνε τις καμπύλες της, με ένα εφαρμοστό μπούστο που τόνιζε τη μέση της χάρη σε ένα κορσέ. Το φόρεμα της ήταν διακοσμημένο με μια κάπα που έπεφτε από τους ώμους της και δένονταν με φιόγκο στη μέση. Το φόρεμα ανέδειχνε τα λεπτά πόδια της, ενώ τα ασημένια ψηλοτάκουνα παπούτσια πρόσθεταν λάμψη.

Η νέα σεζόν, η οποία κάνει πρεμιέρα στο HBO την Κυριακή 12 Απριλίου, επιστρέφει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της δεύτερης σεζόν.

Η σειρά «Euphoria» ξεκινά πέντε χρόνια μετά το τέλος της πρώτης σεζόν, και οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς που επιστρέφουν έχουν ήδη αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, όπως δήλωσε ο Λεβίνσον στο Variety τον Δεκέμβριο.

Advertisement

Ο χαρακτήρας της Zεντάγια, η Ρου, εξακολουθεί να παλεύει με τον εθισμό στα ναρκωτικά, αλλά έχει μετακομίσει στο Μεξικό σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τους εμπόρους ναρκωτικών στους οποίους χρωστάει χρήματα.

Εν τω μεταξύ, οι πρώην συμμαθητές της έχουν διασκορπιστεί σε όλη τη χώρα.

Ο χαρακτήρας της Σουίνι, η Κέισι, έχει εγκατασταθεί στα προάστια με τον Nέιτ (Eλόρντι) και θα παντρευτούν στην τρίτη σεζόν.

Advertisement