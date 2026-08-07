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Ο ίδιος βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση αναστοχασμού, αξιολογώντας ποιες ιστορίες επιθυμεί να αφηγηθεί στο μέλλον της καριέρας του.

Ο Κάμερον θέτει ως βασικό κριτήριο για τα επόμενα πρότζεκτ του τη δυνατότητα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και στις επόμενες γενιές.

Παρά τις φήμες, ο σκηνοθέτης δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του franchise ή για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Η Disney διατηρεί στον προγραμματισμό της δύο ακόμα ταινίες Avatar, χωρίς ωστόσο να έχει δεσμευτεί συμβατικά για την υλοποίησή τους.

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Ο Τζέιμς Κάμερον φαίνεται να εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει πίσω του το σύμπαν του «Avatar» και να αφιερωθεί σε νέα δημιουργικά σχέδια. Λίγους μόλις μήνες αφότου παραδέχθηκε ότι οι ταινίες του franchise είναι «υπερβολικά μεγάλες, υπερβολικά ακριβές και υπερβολικά χρονοβόρες για να συνεχίσουν να γυρίζονται με τον ίδιο τρόπο», ο βραβευμένος σκηνοθέτης μιλά πλέον με διαφορετικό τόνο για το μέλλον του.

Πριν από λίγους μήνες είχε δηλώσει ότι το «Avatar 4» είναι «πολύ πιθανό» να γίνει, χωρίς όμως να το επιβεβαιώσει κατηγορηματικά. Τώρα, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή τη βράβευσή του με το Governor General’s Prize στον Καναδά, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε μια περίοδο αναστοχασμού, προσπαθώντας να αποφασίσει ποιες ιστορίες θέλει ακόμη να αφηγηθεί.

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«Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για μένα αυτή τη στιγμή. Εδώ και 21 χρόνια υπάρχει μια αδιάκοπη πορεία μέσα στο σύμπαν του “Avatar”, αφότου ξεκινήσαμε το 2005. Τώρα κάνω έναν απολογισμό των επιλογών που έχω μπροστά μου και αναρωτιέμαι: “Ποιες άλλες ιστορίες θέλω να αφηγηθώ; Πόσες από αυτές πρέπει να σκηνοθετήσω ο ίδιος και και σε πόσες μπορώ να συνεργαστώ με άλλους δημιουργούς ως σεναριογράφος ή παραγωγός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κάμερον αποκάλυψε ακόμη ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταρτίσει ένα προσωπικό σχέδιο για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του. Όπως εξήγησε, έθεσε ως βασικό κριτήριο το ερώτημα «τι θα κάνει το μεγαλύτερο καλό», εξετάζοντας κάθε πρότζεκτ με γνώμονα το κατά πόσο μπορεί να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο για τις επόμενες γενιές και ιδιαίτερα για τα παιδιά του.

Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει καμία οριστική απόφαση για την επόμενη ταινία του. «Βρίσκομαι ακόμη σε αυτή τη μεταβατική φάση, όπου σχεδιάζω την τελευταία πράξη της καριέρας μου. Και δεν ξέρω αν αυτή η τελευταία πράξη θα διαρκέσει έναν χρόνο ή είκοσι», ανέφερε.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι συζητήσεις για το μέλλον του κινηματογραφικού σύμπαντος του «Avatar». Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Disney και η ομάδα του Κάμερον επανεξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα της σειράς ταινιών, καθώς το «Avatar: Fire and Ash» απέφερε περίπου 1,49 δισ. δολάρια παγκοσμίως -ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό, αλλά χαμηλότερο από τις προηγούμενες ταινίες της σειράς. Παράλληλα, κάθε νέα παραγωγή εκτιμάται ότι κοστίζει πάνω από 400 εκατ. δολάρια.

Η Disney είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει ακόμη δύο ταινίες «Avatar», με προγραμματισμένες ημερομηνίες κυκλοφορίας το 2029 και το 2031, χωρίς όμως να δεσμεύεται συμβατικά ότι θα προχωρήσει οπωσδήποτε στην υλοποίησή τους. Την ίδια στιγμή, ο 71 ετών πλέον σκηνοθέτης φαίνεται να σκέφτεται ολοένα και περισσότερο ότι ο χρόνος που απομένει ίσως δεν επαρκεί για όλα τα δημιουργικά σχέδια που θα ήθελε να πραγματοποιήσει.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει οριστικά το «Avatar». Ο ίδιος αποφεύγει να προαναγγείλει τις επόμενες κινήσεις του και, όπως έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν, δύσκολα μπορεί κανείς να προβλέψει τις αποφάσεις του.

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Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι εργάζεται συνολικά πάνω σε περίπου δέκα διαφορετικά πρότζεκτ. Μεταξύ αυτών είναι το «Ghosts of Hiroshima», ενώ κατά καιρούς έχει αναφερθεί επίσης στα «Avatar 4», «Avatar 5», «The Devils», «Alita 2», «Fantastic Voyage» και «Terminator 6».

Με πληροφορίες από gamesradar, worldofreel

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