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Το αφιέρωμα περιλαμβάνει την προβολή της ταινίας Ο Λόρενς της Αραβίας στις 27 Αυγούστου και της ταινίας Τσάι στη Σαχάρα στις 3 Σεπτεμβρίου.

Οι προβολές επικεντρώνονται σε έργα που αναδεικνύουν τον ρόλο της ζέστης στην ενίσχυση των ανθρώπινων συναισθημάτων, των εμμονών και των κινδύνων κατά την κινηματογραφική αφήγηση.

Το κόστος του εισιτηρίου για κάθε προβολή ορίζεται στα 4 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις θέσεις τους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΣΤ.

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Το CineFIX του ΕΜΣΤ κάνει μια σύντομη καλοκαιρινή παύση και επιστρέφει την Πέμπτη 27 Αυγούστου με το πρόγραμμα προβολών Heat, ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στις πολλαπλές όψεις της ζέστης: Καυτά κλίματα, πυρετώδεις επιθυμίες, εγκληματικά πάθη, άγρυπνες νύχτες και επικίνδυνες αποπλανήσεις.

Από αισθησιακά φιλμ νουάρ και cult κλασικά έως φλεγόμενα αριστουργήματα του art-house κινηματογράφου, το Heat προτείνει ταινίες όπου η ζέστη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό, αλλά μια κινητήρια δύναμη που εντείνει τα συναισθήματα, τον πόθο, την εμμονή και τον κίνδυνο. Το κλασικό Χόλιγουντ συναντά τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό σε μια σειρά προβολών που συνεχίζουν να φωτίζουν τα αθηναϊκά καλοκαιρινά βράδια.

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Πέμπτη 27 Αυγούστου, 20:30

Ο Λόρενς της Αραβίας (Lawrence of Arabia), 1962

222′

Το κινηματογραφικό έπος του Ντέιβιντ Λιν «Ο Λόρενς της Αραβίας» (1962) αποτελεί έργο-σταθμό στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Βασισμένο στη ζωή του Βρετανού αξιωματικού Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, που κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου κατόρθωσε να ενώσει τις αντιμαχόμενες φυλές των Αράβων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ταινία σκιαγραφεί έναν από τους πιο σύνθετους, αντιφατικούς ήρωες της μεγάλης οθόνης, ενώ ξεχωρίζει για τη μνημειώδη σκηνοθεσία, το πρωτοποριακό μοντάζ και την εντυπωσιακή φωτογραφία, αλλά και για τη διαχρονική μουσική της.

Πρωταγωνιστούν οι Πίτερ Ο’Τουλ, Ομάρ Σαρίφ, Άλεκ Γκίνες, Άντονι Κουίν, Τζακ Χόκινς, Χοσέ Φερέρ, Άντονι Κουέιλ, Κλοντ Ρέινς και Άρθουρ Κένεντι.

Με ελληνικούς υπότιτλους

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Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 21:00



Τσάι στη Σαχάρα (The Sheltering Sky), 1990

138′

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Στη μεταπολεμική Βόρεια Αφρική, ο Πορτ και η Κιτ ταξιδεύουν στην καρδιά της Σαχάρας αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία για τον γάμο τους και μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους. Καθώς η έρημος και η ζέστη τούς αποκόπτει από κάθε αίσθηση οικειότητας και βεβαιότητας, το ταξίδι μεταμορφώνεται σε μια αδυσώπητη υπαρξιακή περιπλάνηση, όπου η αγάπη, η επιθυμία και η ταυτότητα δοκιμάζονται απέναντι στην απεραντοσύνη και τη σιωπή του τοπίου.

Βασισμένος στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Πολ Μπόουλς, ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι δημιουργεί μια αισθησιακή και βαθιά στοχαστική κινηματογραφική εμπειρία για τη μοναξιά, τη θνητότητα και την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Πρωταγωνιστούν οι Ντέμπρα Γουίνγκερ, Τζον Μάλκοβιτς, Κάμπελ Σκοτ, Τζιλ Μπένετ, Τίμοθι Σπολ.

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Με ελληνικούς υπότιτλους.

Info

Τιμή εισιτηρίου: 4€

Κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΣΤ

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