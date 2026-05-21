Εφυγε από τη ζωή η εξέχουσα Ελληνίδα ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και διδάκτωρ Αισθητικής, ευρύτερα γνωστή για τον καθοριστικό της ρόλο στην ίδρυση και τη διαμόρφωση του τοπίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, ΄Αννα Καφέτση. Η ίδια υπήρξε για 14 χρόνια διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνσή του το 2000, οργανώνοντάς το από το μηδέν και χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα.

Κύριοι Σταθμοί της Πορείας της

Ιδρυτική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ (2000–2014): Υπήρξε η πρώτη και μακροβιότερη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Ανέλαβε το μουσείο από το μηδέν και ήταν εκείνη που οργάνωσε τις πρώτες του συλλογές, σχεδίασε το όραμά του και έδωσε πολυετή μάχη για τη μετατροπή του παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ στη μόνιμη στέγη του.

Διευθύντρια του annexM (2018 – 2026): Μετά την απομάκρυνσή της από το ΕΜΣΤ στα τέλη του 2014, ανέλαβε τη διεύθυνση του εικαστικού κέντρου annexM του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ακαδημαϊκό και Πρώιμο Έργο: Γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην αισθητική και την ιστορία της τέχνης στο Παρίσι. Πριν από το ΕΜΣΤ, εργάστηκε για πολλά χρόνια ως επιμελήτρια στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου διοργάνωσε ιστορικές εκθέσεις (όπως η μεγάλη έκθεση για τον Ρώσικό Πρωτοποριακό Κίνημα).

Η ανακοίνωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης: Εθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στη χώρα

Με βαθιά θλίψη το ΕΜΣΤ αποχαιρετά την Άννα Καφέτση, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του μουσείου.

Η Άννα Καφέτση υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του το 2000 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη εθνικός θεσμός σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του, με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου.

Με το έργο και την επιμονή της, έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση.

Το 2014 αποχώρησε από τη διεύθυνση του ΕΜΣΤ.

Η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, στην ανάπτυξη των θεσμών της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα υπήρξε θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς. Το ΕΜΣΤ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Πληροφορούμενη την απώλεια της ΄Αννας Καφέτση, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη έκανε την εξής δήλωση:

Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Καφέτση, η οποία σφράγισε ανεξίτηλα, με την παρουσία και την ακάματη δραστηριότητά της, τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης. Σε όλη τη σταδιοδρομία της, η Άννα Καφέτση, συνδύασε, στον υπέρτατο βαθμό, τη βαθύτατη γνώση του αντικειμένου της με την αφοσίωσήτης στην Τέχνη, διαθέτοντας ξεχωριστές διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες.

Η Άννα Καφέτση ταυτίστηκε, δίκαια, με τον πρώτο θεσμό σύγχρονης τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε η ιδρυτική του διευθύντρια, ουσιαστικά όμως, το διαμόρφωσε σχεδόν εκ του μηδενός, συγκροτώντας βαθμιαία τις συλλογές του, φιλοτεχνώντας τη φυσιογνωμία του, με συνεχή δουλειά, διορατότητα και εξωστρέφεια. Και μετά απότην αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, η Άννα Καφέτση παρέμεινε εξαιρετικά δραστήρια και ανήσυχη. Χάθηκε στην πιο ώριμη στιγμή της και είχε ακόμη να δώσει πολλά. Θα κρατώ πάντοτε στη μνήμη μου την πολύχρονη, γόνιμη και σταθερά ανέφελη συνεργασία μας, κατά τις θητείες μου ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια συνεργασία που υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμη, καθώς η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφειδώλευτα γνώσεις και συναισθήματα.

Στους οικείους της, τους φίλους και τους συνεργάτες της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.