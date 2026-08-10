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Στα βάθη του Κονγκό, μία μεταφράστρια του ΟΗΕ εμπλέκεται σε μια μυστική αποστολή με σκοπό τον εντοπισμό ενός καταρριφθέντος αεροσκάφους που δεν υπάρχει επισήμως. Διασχίζοντας το ποτάμι σε εχθρικές περιοχές ανταρτών, η αποστολή των Ειδικών Δυνάμεων μετατρέπεται σε μια σκοτεινή κάθοδο που όσο πλησιάζουν στο αεροσκάφος, τόσο συνειδητοποιούν ότι ο αληθινός τους στόχος δεν ήταν ποτέ να το φέρουν πίσω.

Αυτή είναι σε αδρές γραμμές η υπόθεση του νέου sci-fi θρίλερ δράσης «Bluefly», με πρωταγωνιστές τον Ράσελ Κρόου και την Ινδή σούπερ σταρ Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας

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Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν αργότερα φέτος στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας.

Ο σκηνοθέτης Νίμροντ Άνταλ δήλωσε στο Deadlne ότι «Το “Bluefly” είναι ένα γεμάτο ένταση θρίλερ με έμφαση στους χαρακτήρες, που βασίζεται σε μια τολμηρή υπόθεση επιστημονικής φαντασίας. Είναι το είδος της ταινίας που θέλω να γυρίζω, ρεαλιστική, καταιγιστική και γεμάτη αγωνία και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο καστ και δημιουργική ομάδα για να τη μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη».

Ο Ράσελ Κρόου, πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία «Nuremberg», ενώ αναμένεται να εμφανιστεί στο θρίλερ «Unabomber» του Netflix, στο «The Weight», στη ταινία «Billion Dollar Spy» και στο ριμέικ του «Highlander» από την Amazon MGM.

Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία δράσης του Σ. Σ. Ρατζαμούλι με τίτλο «Varanasi», που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027, ενώ θα ενώσει δυνάμεις με τον Ορλάντο Μπλουμ στο θρίλερ επιβίωσης «Reset».

Με πληροφορίες από Deadline