Δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο teaser trailer για τη νέα ιστορική δραματική ταινία «Νυρεμβέργη», που αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στις δίκες των Ναζί (1945-46) μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη δίκη παραπέμφθηκαν είκοσι τέσσερις από τους πιο σημαντικούς εν ζωή τότε ηγέτες της ναζιστικής Γερμανίας, από τον πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό τομέα, καθώς και έξι γερμανικές οργανώσεις. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Βάντερμπιλτ.

Η ιστορία επικεντρώνεται στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Αμερικανό στρατιωτικό ψυχίατρο Ντάγκλας Κέλι, τον οποίο υποδύεται ο Ράμι Μάλεκ και τον Χέρμαν Γκέρινγκ -δεξί χέρι του Χίτλερ και έναν από τους ισχυρότερους άντρες του ναζιστικού καθεστώτος- που ενσαρκώνει ο Ράσελ Κρόου, ο οποίος το 1945, μετά τη σύλληψή του στο τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου, φτάνει σε ένα αμερικανικό κέντρο κράτησης στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Λουξεμβούργο, μαζί με δεκαέξι βαλίτσες και μία κόκκινη καπελιέρα.

Ο Κέλι έχει την αποστολή να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κρατούμενων Ναζί προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν σώας τα φρένας ώστε να δικαστούν για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν. Σύντομα η επαφή του με τον Γκέρινγκ μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη ψυχολογική μονομαχία.

Ο Γκέρινγκ, λάτρης της καλής ζωής, των πολυτελών ενδυμάτων και συλλέκτης -πρωτοστάτησε στη λεηλασία έργων τέχνης από τους Ναζί, εξού και η τεράστια συλλογή που διατηρούσε στη θερινή κατοικία του ήταν ως επί το πλείστον προϊόν λεηλασίας- συνελήφθη από τους Συμμάχους και προσήχθη στη Δίκη της Νυρεμβέργης, όπου και καταδικάστηκε ως εγκληματίας πολέμου σε θάνατο. Αυτοκτόνησε στο κελί που κρατούνταν πριν την εκτέλεση της ποινής, στις 15 Οκτωβρίου 1946.

Το σενάριο βασίζεται στο non-fiction βιβλίο «The Nazi and the Psychiatrist» (2013) του συγγραφέα Τζακ Ελ-Χάι, ο οποίος είχε πρόσβαση όχι μόνο σε έγγραφα, αλλά και στα ιατρικά αρχεία του Κέλι.

Τους δύο πρωταγωνιστές πλαισιώνουν οι Μάικλ Σάνον, Λίο Γούνταλ, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Μαρκ Ο’Μπράιεν, Κόλιν Χανκς, Λίντια Πέκαμ, Ρεν Σμιντ και Αντρέας Πίτσμαν,

Η ταινία, που θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου, με αφορμή την 80ή επέτειο από την έναρξη της Δίκης της Νυρεμβέργης.