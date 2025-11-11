Ο Ράσελ Κρόου έσπασε την σιωπή του για τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του ίδιου και της συντρόφου του, μετά από ανακριβείς δημοσιεύσεις.
Ο 61χρονος πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Μονομάχος» παρενέβη δημόσια, αφού δημοσιεύθηκε ότι η Μπρίτνεϊ Θέριοτ, με την οποία έχει σχέση εδώ και πέντε χρόνια, είναι κατά 30 χρόνια νεότερή του.
«Το έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές, αλλά μερικοί προτιμούν τη μυθοπλασία», έγραψε στο X/Twitter.
«Είναι πολύ αγενές να το κάνεις αυτό. Ωστόσο, η αγαπημένη μου Mπρίτνεϊ είναι 42 ετών. Εγώ είμαι 61».
Αναφερόμενος στις ηλικίες τους, ο Νεοζηλανδός ηθοποιός, ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ φέτος με τη νέα του ταινία «Νυρεμβέργη», έγραψε σε ξεχωριστή ανάρτηση: «Η διαφορά ηλικίας 18 ετών δεν είναι τόσο σκανδαλώδης κατά τη γνώμη μου, και η ζωή των άλλων δεν αφορά κανέναν. Αν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, η ηλικία δεν έχει σημασία!»
Νωρίτερα φέτος, ενώ παρακολουθούσαν το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, το ζευγάρι φούντωσε τις φήμες για αρραβώνα, αφού η Θέριοτ ωέδειξε ένα διαμάντι στο αριστερό της δάχτυλο.
Ωστόσο, ο ηθοποιός έβαλε τέλος στις εικασίες στο 60 Minutes, δηλώνοντας: «Όλες αυτές οι φήμες που κυκλοφορούν ότι η Μπρίτνεϊ και εγώ αρραβωνιαστήκαμε και ότι θα παντρευτώ ξανά; Όχι. Η ζωή μου είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί να την καταστρέψω με έναν γάμο;»
Ο Κρόου, ο οποίος ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την Ντανιέλ Σπένσερ από το 2003 έως το 2018, πρόσθεσε: «Δεν θα ξαναπαντρευτώ. Το να το κάνεις μια φορά είναι ωραίο, αλλά δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ».
Για τη σχέση του με την Θέριοτ είπε: «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και ξυπνάμε με χαμόγελο, και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι».