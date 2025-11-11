Ο Ράσελ Κρόου έσπασε την σιωπή του για τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του ίδιου και της συντρόφου του, μετά από ανακριβείς δημοσιεύσεις.

Ο 61χρονος πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Μονομάχος» παρενέβη δημόσια, αφού δημοσιεύθηκε ότι η Μπρίτνεϊ Θέριοτ, με την οποία έχει σχέση εδώ και πέντε χρόνια, είναι κατά 30 χρόνια νεότερή του.

Advertisement

Advertisement

«Το έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές, αλλά μερικοί προτιμούν τη μυθοπλασία», έγραψε στο X/Twitter.

«Είναι πολύ αγενές να το κάνεις αυτό. Ωστόσο, η αγαπημένη μου Mπρίτνεϊ είναι 42 ετών. Εγώ είμαι 61».

Αναφερόμενος στις ηλικίες τους, ο Νεοζηλανδός ηθοποιός, ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ φέτος με τη νέα του ταινία «Νυρεμβέργη», έγραψε σε ξεχωριστή ανάρτηση: «Η διαφορά ηλικίας 18 ετών δεν είναι τόσο σκανδαλώδης κατά τη γνώμη μου, και η ζωή των άλλων δεν αφορά κανέναν. Αν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, η ηλικία δεν έχει σημασία!»

Νωρίτερα φέτος, ενώ παρακολουθούσαν το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, το ζευγάρι φούντωσε τις φήμες για αρραβώνα, αφού η Θέριοτ ωέδειξε ένα διαμάντι στο αριστερό της δάχτυλο.

Ωστόσο, ο ηθοποιός έβαλε τέλος στις εικασίες στο 60 Minutes, δηλώνοντας: «Όλες αυτές οι φήμες που κυκλοφορούν ότι η Μπρίτνεϊ και εγώ αρραβωνιαστήκαμε και ότι θα παντρευτώ ξανά; Όχι. Η ζωή μου είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί να την καταστρέψω με έναν γάμο;»

Ο Κρόου, ο οποίος ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την Ντανιέλ Σπένσερ από το 2003 έως το 2018, πρόσθεσε: «Δεν θα ξαναπαντρευτώ. Το να το κάνεις μια φορά είναι ωραίο, αλλά δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ».

Για τη σχέση του με την Θέριοτ είπε: «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και ξυπνάμε με χαμόγελο, και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι».