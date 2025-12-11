Ο Ράσελ Κρόου μίλησε πρόσφατα στον ραδιοφωνικό σταθμό Triple J, χωρίς να κρύψει την απογοήτευση του για το «Gladiator 2», συνέχεια του οσκαρικού «Gladiator» (2000), της ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ που κυκλοφόρησε το 2024. Ο Κρόου, που πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία, ξεκαθάρισε ότι δεν ενθουσιάστηκε με το σίκουελ.

«Νομίζω ότι η πρόσφατη συνέχεια, της οποίας το όνομα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, είναι ένα πραγματικά ατυχές παράδειγμα του πώς ακόμη και όσοι βρίσκονται στη ”μηχανή της παραγωγής” δεν κατάλαβαν τι ήταν αυτό που έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή», δήλωσε. «Δεν ήταν η μεγαλοπρέπεια. Ούτε οι συνθήκες. Ούτε η δράση αλλά ο ηθικός πυρήνας».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, ο Κρόου, που απέσπασε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Μάξιμος, τόνισε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων της αρχικής ταινίας αγωνιζόταν να προστατεύσει ακριβώς αυτόν τον ηθικό πυρήνα του χαρακτήρα του. Η επιμονή του αυτή οδήγησε μάλιστα σε δημιουργικές συγκρούσεις με όσους ήθελαν να «σκληρύνουν» τον Μάξιμο, προτείνοντας ακόμη και την προσθήκη ερωτικών σκηνών.

«Η αλήθεια είναι ότι στο πλατό υπήρχε καθημερινή μάχη», ανέφερε. «Καθημερινή μάχη για να διατηρηθεί ο ηθικός χαρακτήρας του ήρωα. Πόσες φορές πρότειναν σεξουαλικές σκηνές για τον Μάξιμo. Είναι σαν να του αφαιρείς τη δύναμή του. Δηλαδή τι μου λες; Ότι την ίδια στιγμή που είχε αυτή τη σχέση με τη γυναίκα του, πήγαινε και κοιμόταν με κάποια άλλη; Είναι παράλογο», εξήγησε ο 61χρονος ηθοποιός.

Η πλοκή του «Gladiator» εκκινεί ουσιαστικά από τη δολοφονία της συζύγου και του παιδιού του Μάξιμου, γεγονός που τον έκανε να ξεκινήσει ένα μακρύ αγώνα εκδίκησης. Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα του Hollywood Reporter, για τον Κρόου, δεν είχε καμία λογική ο ήρωας να έχει ερωτικές περιπέτειες ή άλλες σχέσεις, αφού η αφοσίωσή του στη γυναίκα του ήταν απόλυτη και καθόριζε ολόκληρη την πορεία του.

Ωστόσο, το «Gladiator 2» αποκαλύπτει πως ο Μάξιμος είχε στο παρελθόν δεσμό με τη Λουκίλα (Κόνι Νίλσεν), από τον οποίο γεννήθηκε ο Λούκιους που υποδύεται ο Πολ Μέσκαλ. Παράλληλα και ενόψει της κυκλοφορίας της νέας ταινίας, ο Κρόου είχε επανειλημμένα δηλώσει πως ούτε ο Ρίντλεϊ Σκοτ ούτε οποιοσδήποτε άλλος από την παραγωγή, είχε επικοινωνήσει μαζί του προκειμένου να ζητήσει τη γνώμη του. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, σημείωσε, πιθανότατα θα είχε αντιταχθεί στην ιδέα να παρουσιαστεί ο Λούκιους ως γιος του Μάξιμου.

Ο Ράσελ Κρόου πρωταγωνιστεί τώρα ως Χέρμαν Γκέρινγκ στην εμβληματική ταινία «Νυρεμβέργη» στο πλευρό των Ράμι Μάλεκ, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Τζον Σλάτερι, ενώ τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπόγράφει ο Τζέιμς Βάντερμπιλτ. Η ταινία αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στις δίκες των Ναζί (1945-46) μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Repoerter