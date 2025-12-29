Η Cinema United, η μεγαλύτερη εμπορική ένωση ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών παγκοσμίως, έδωσε στη δημοσιότητα την ανανεωμένη έκδοση για το 2025 της ετήσιας έκθεσής της «Strength of Theatrical Exhibition», στην οποία αναλύονται οι δείκτες του κλάδου που αφορούν την προσέλευση του κοινού στους κινηματογράφους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του IndieWire, το πιο αξιοσημείωτο εύρημα της φετινής έκθεσης είναι ότι η προσέλευση του κοινού της Gen Z αυξήθηκε κατά 25% τον τελευταίο χρόνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων.

«Το box office του Σαββατοκύριακου είναι σημαντικό, όμως ένα πιο ακριβές μέτρο είναι η εξέταση της βιομηχανίας σε ετήσια βάση και η συνεκτίμηση πολλών ακόμη παραγόντων της αγοράς, ώστε να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα της δυναμικής του κλάδου», δήλωσε σε επίσημη ανακοίνωση ο Μάικλ Ο’ Λίρι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cinema United. «Το 2025 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας χρονιάς όπου ένα box office με διακυμάνσεις απειλεί να επισκιάσει άλλες μεταβλητές, οι οποίες όμως με τη σειρά τους, προμηνύουν ένα λαμπρό μέλλον για τις ταινίες στη μεγάλη οθόνη», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Οι θεατές της Gen Z πηγαίνουν πλέον κατά μέσο όρο 6,1 φορές τον χρόνο στο σινεμά, έναντι 4,9 προηγουμένως, σημειώνοντας επίσης την μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Επιπλέον, το 41% των θεατών της Gen Z πήγε στο σινεμά τουλάχιστον έξι φορές ή περισσότερες, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε κατά 31% σε σχέση με το 2022.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που είδαν έξι ή περισσότερες ταινίες αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 8% πέρυσι και, με το εξαιρετικό πρόγραμμα ταινιών του 2026 που διαφαίνεται στον ορίζοντα, αυτή η τάση έχει τη δυνατότητα να συνεχιστεί. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι όταν οι επενδύσεις και η καινοτομία συνδυάζονται με μια σπουδαία ταινία προκειμένου να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, η κινηματογραφική αγορά ακμάζει», κατέληξε ο Ο’ Λίρι.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι η Gen Z αναζητά κυρίως δύο πράγματα από την κινηματογραφική εμπειρία: την εμβυθιστική θέαση και τις μοναδικές επιλογές στα αναψυκτήρια. Η νέα γενιά μπορεί να έχει μεγαλώσει παράλληλα με τις υπηρεσίες streaming και τις αμέτρητες δυνατότητές τους, ωστόσο στην πραγματικότητα, προτιμά μεγαλύτερες οθόνες, ισχυρότερα συστήματα ήχου και περισσότερα, πιο συναρπαστικά σνακ.

