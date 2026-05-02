Η Gen z φαίνεται να στρέφεται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ξεπερασμένες», όπως το πλέξιμο, η κηπουρική ή η παρατήρηση πουλιών. Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν σχετίζεται απλώς με τη μόδα, αλλά με μια βαθύτερη ανάγκη αποσύνδεσης από την ψηφιακή καθημερινότητα.

Η έρευνα που δείχνει τη μεγάλη στροφή

Όπως αναφέρει ο theguardian.com πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε από το rspb η παρατήρηση πουλιών (birdwatching) αποτελεί πλέον το δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι για τους νέους, με τη συμμετοχή της Gen Z να έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια.



Η ίδια έρευνα δείχνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι έχουν στραφεί σε τέτοιες δραστηριότητες, επιβεβαιώνοντας μια ευρύτερη πολιτισμική μετατόπιση.

Από τα social media… στο πλέξιμο

Σύμφωνα με το ndtv.com η τάση αυτή συνδέεται άμεσα με την κόπωση από την υπερβολική χρήση των social media. Πολλοί νέοι εγκαταλείπουν το «doomscrolling» και αναζητούν δραστηριότητες που προσφέρουν ηρεμία και δημιουργικότητα, όπως το πλέξιμο, η κεραμική ή η ζωγραφική.

Παράλληλα, τα λεγόμενα «grandma hobbies» (χόμπι της γιαγιάς) έχουν γίνει viral, ακριβώς επειδή προσφέρουν κάτι που λείπει από τη σύγχρονη ζωή: συγκέντρωση και αίσθηση ολοκλήρωσης.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτές οι δραστηριότητες λειτουργούν σχεδόν θεραπευτικά. Το nationalgeographic.com εξηγεί ότι η επανάληψη κινήσεων, όπως στο πλέξιμο, μειώνει το στρες και βοηθά στη συγκέντρωση, ενώ μπορεί να ενισχύσει ακόμη και τη μνήμη.

Ταυτόχρονα, η Gen Z δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα ψυχικής υγείας, γεγονός που την οδηγεί σε πιο «χειροπιαστές» και ήρεμες μορφές δημιουργίας.



Ένα νέο lifestyle πέρα από την οθόνη

Η επιστροφή σε πιο «αναλογικές» ασχολίες δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή απέναντι στον γρήγορο ρυθμό ζωής και τη συνεχή συνδεσιμότητα. Πολλοί νέοι επιλέγουν πλέον δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να αποσυνδεθούν και να ζήσουν πιο ουσιαστικά την καθημερινότητά τους.

Αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο τον ελεύθερο χρόνο, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ευτυχία και την ισορροπία στη ζωή τους.



Η Gen Z δεν επιστρέφει απλώς σε παλιά χόμπι τα επαναπροσδιορίζει. Από το πλέξιμο μέχρι την παρατήρηση της φύσης, οι νέοι δημιουργούν ένα νέο μοντέλο ζωής που συνδυάζει την τεχνολογία με την ανάγκη για ηρεμία, δημιουργικότητα και πραγματική σύνδεση.

Με πληροφορίες από theguardian.com,rspb,ndtv.com και nationalgeographic.com