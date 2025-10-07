Πρόσφατα, μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις με μπροστάρηδες νέους της Gen Z (δηλ. γεννημένοι μεταξύ 1997-2012) συγκλονίζουν πολλές χώερς σε διάφορα μέρη του κόσμου οδηγώντας πολλές φορές σε σκληρές συγκρούσεις ακόμη και στην ανατροπή κυβερνήσεων.

Την Κυριακή νέοι ξεχύθηκαν για όγδοη μέρα στους δρόμους σε πόλεις του Μαρόκου υπό τον συλντονσιμό του GenZ 212 που εμφανίστηκε πρόσφτατα στην πλατφόρμα Discord και αριθμεί πάνωα πό 185.000. Οι κινητοποιήσεις άρχισαν περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, μετά τον θάνατο, σε δημόσιο νοσοκομείο της Αγαδίρ (νότια), οκτώ εγκύων που είχαν εισαχθεί για να γίνουν καισαρικές τομές. «Το πρωταρχικό είναι να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην υγεία και στην παιδεία. Έχουμε συναίσθηση του γεγονότος πως αυτό παίρνει χρόνο, αλλά πρέπει να αρχίσουν κάπου», είπε στο AFP ο Ιμράν, 20 ετών, στο περιθώριο της διαδήλωσης στην πρωτεύουσα.

Advertisement

Advertisement

Την περασμένη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Άντρι Ρατζοελίνα της Μαδαγασκάρης διέλυσε την κυβέρνησή του, αφού 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν αναταραχές, που πυροδοτήθηκαν από διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Η ΜΚΟ Visions of Humanity έγραφε ότι νέοι που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ηγηθεί διαμαρτυριών όπως αυτές, ζητώντας όχι μόνο βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης αλλά και ευρύτερες αλλαγές στην κυβερνητική λογοδοσία, την ισότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες στο Νεπάλ στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο περισσότερων από 70 ατόμων και στην παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας, επικεντρώθηκαν στην οργή για τον πολυτελή τρόπο ζωής των πολιτικών ελίτ της χώρας, οι οποίες επιδεικνύουν τον πλούτο τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον δουν όλοι – αλλά ιδιαίτερα οι νέοι χρήστες του διαδικτύου. Για τους διαδηλωτές, αυτοί οι πολιτικοί και τα παιδιά τους – που ονομάζονται παιδιά νεπό – συμβολίζουν τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά.

Η Ασία γενικότερα έχει επίσης βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο διαδηλώσεων με επικεφαλής νέους.

Μια άλλη σημαντική διαμαρτυρία έλαβε χώρα τον Ιούλιο του περασμένου έτους στο Μπαγκλαντές, όταν η χώρα συγκλονίστηκε από μεγάλης κλίμακας αναταραχές, των οποίων αρχικά ηγήθηκαν νέοι που διαμαρτύρονταν για ένα σύστημα ποσοστώσεων που αναθέτει ορισμένες κυβερνητικές θέσεις εργασίας με βάση την ένταξη σε θρησκευτικές, εθνοτικές και άλλες ομάδες. Μετά από μια βίαιη καταστολή που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, άφησε περισσότερους από 1.000 νεκρούς, η μακροχρόνια πρωθυπουργός της χώρας, Σεΐχης Χασίνα, παραιτήθηκε και εγκατέλειψε τη χώρα.

You will find more infographics at Statista

Τους τελευταίους δύο μήνες, οι διαμαρτυρίες με επικεφαλής νέους συγκλόνισαν επίσης την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, καθώς η δυσαρέσκεια για τις οικονομικές ευκαιρίες, τη διαφθορά και τα προνόμια που δίνονται στα μέλη του κοινοβουλίου μεταφράστηκε σε διαδηλώσεις.

Όπως και σε άλλες διαμαρτυρίες των τελευταίων 12 μηνών, οι Ινδονήσιοι διαδηλωτές στόχευσαν κυβερνητικά κτίρια και σπίτια πολιτικών, ενώ οι διαδηλωτές στις Φιλιππίνες συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Διαμαρτυρίες νέων έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Κένυας, της Σερβίας, του Περού.