Το ένα τρίτο της GenΖ παραδέχεται ότι βγαίνει ραντεβού μόνο και μόνο για ένα δωρεάν γεύμα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη της Intuit, καθώς οι νέοι ενήλικες βγαίνουν ραντεβού με διαφορετικό τρόπο δηλ. λόγω του… προϋπολογισμού τους και όχι επειδή υπάρχουν ζητήματα καρδιάς.

Οι εφαρμογές γνωριμιών και η ευρύτερη κουλτούρα των γνωριμιών αποτελούν πηγές απογοήτευσης τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες της GenΖ. Αυτό, σε συνδυασμό με τις οικονομικές συνθήκες και το υψηλό κόστος στέγασης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικότερα του κόστους ζωής, έχει κάνει πολλούς να βλέπουν τα ραντεβού ως έναν τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων αντί ως ένα βήμα για την ανεύρεση συντρόφου.

Σύμωνα με την έρευνα του Intuit, οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τον τρόπο που βγαίνουν ραντεβού οι Gen Zers καθώς το 58% αυτών έχουν μειώσει τα ραντεβού λόγω οικονομικών πιέσεων και το 31% παραδέχεται επίσης ότι βγαίνει ραντεβού μόνο και μόνο για το δωρεάν γεύμα.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, οι άνθρωποι της GenΖ δεν είναι οι μόνοι που κερδίζουν ένα δωρεάν γεύμα με αντάλλαγμα ένα ραντεβού, και δεν θα είναι οι τελευταίοι», δήλωσε στο Newsweek ο Κέβιν Τομσον, Διευθύνων Σύμβουλος της 9i Capital Group και παρουσιαστής του podcast 9innings.

«Ωστόσο, τα πράγματα έχουν γίνει πιο ακριβά για αυτούς, και η προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων έχει γίνει προτεραιότητα, ειδικά καθώς οι πληρωμές φοιτητικών δανείων είναι δυσβάσταχτες».

Τα οικονομικά προβλήματα με τα ραντεβού κλιμακώνονται καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, με το 44% να λέει ότι αισθάνεται πίεση να ξοδέψει περισσότερα κατά τη διάρκεια των γιορτών, και σχεδόν οι μισοί έχουν ξοδέψει υπερβολικά σε δώρα ή ραντεβού. Η έκθεση βασίστηκε σε μια διαδικτυακή έρευνα 1.500 καταναλωτών στις ΗΠΑ ηλικίας 18-28 ετών (GenΖ), 29-44 ετών (millennials) και 45-60 ετών (GenΧ).

Ο Τόμσον, δήλωσε επίσης στο Newsweek: «Αυτό σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα — όχι μόνο με την εύρεση γνήσιας συντροφικότητας, αλλά και με το πώς αισθάνονται συναισθηματικά οι άνθρωποι. Αυτή η γενιά έχει αντιμετωπίσει ένα κύμα υπαρξιακής μοναξιάς, είτε από τα lockdown λόγω COVID είτε από το να μεγαλώνει κανείς βυθισμένος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο Άλεξ Μπιν, καθηγητής οικονομικού αλφαβητισμού στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Μάρτιν, δήλωσε στο Newsweek: «Είναι δύσκολο να επικρίνει κανείς τη GenΖ για στατιστικά στοιχεία όπως αυτά, όταν θυμάστε ότι πιθανότατα υπάρχουν πολλά άτομα από προηγούμενες γενιές που βγήκαν ραντεβού για περιστασιακά δωρεάν γεύματα και άλλες πολυτέλειες που τα συνοδεύουν. Ωστόσο, το να βλέπουμε την πρακτική να γίνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι ένα στοιχείο που προδίδει περισσότερα για τα οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα της εποχής. Η πανδημία κλιμάκωσε την τιμολόγηση των γευμάτων έξω και τη σπανιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η χρήση ραντεβού από τη GenΖ για να επωφεληθεί και από τα δύο συμβολίζει τόσες πολλές από τις αλλαγές που έχουμε δει να έρχονται από εκείνη την εποχή».Καθώς αυτή η τάση γίνεται πιο συχνή μεταξύ της GenZ, είπε ο Τόμσον, πολλοί θα μπορούσαν να αποφασίσουν να βγαίνουν ραντεβού λιγότερο συχνά.

«Οι άνθρωποι αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού λιγότερο επειδή αισθάνονται ότι τους εκμεταλλεύονται και, ως αποτέλεσμα, ο γάμος και η οικογενειακή ζωή επηρεάζονται», δήλωσε ο Τόμσον. «Αυτή η καθυστέρηση δεν διαμορφώνει μόνο τον πολιτισμό. Τελικά, επηρεάζει και την οικονομία μέσω της βραδύτερης δημιουργίας νοικοκυριών και των διαφορετικών καταναλωτικών συνηθειών».