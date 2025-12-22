Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, το έγκριτο IndieWire παρουσιάζει την ετήσια λίστα με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Συνολικά 148 κριτικοί από έξι ηπείρους συμμετείχαν στην κατάρτιση της, με συντάκτες από ΜΜΕ όπως μεταξύ άλλων, τα IndieWire, The Hollywood Reporter, Filmmaker Magazine, Film Comment, Screen International, Reverse Shot, The Irish Times, Der Spiegel, BBC Culture, The Boston Globe, Vulture, Rolling Stone, The Film Stage, Toronto Star και πολλά ακόμη.

Όπως αναφέρεται, η λίστα με τις 50 κορυφαίες ταινίες του 2025 είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός από φαβορί για τα Όσκαρ, εμπορικές επιτυχίες και «κρυμμένα διαμάντια» που εύκολα θα μπορούσε να προσπεράσει κανείς μέσα στον καταιγισμό των τίτλων που έφερε το 2025. «Ήταν μια πλούσια χρονιά για τους σινεφίλ που ήταν πρόθυμοι να κοιτάξουν κάτω από την επιφάνεια», σχολιάζει εν είδει απολογισμού ο δημοσιογράφος Christian Zilko.

Οι 20 πρώτες ταινίες της λίστας είναι οι εξής:

1. «One Battle After Another» (Μια μάχη μετά την άλλη)

Ο Μπομπ, πρώην μέλος μίας ένοπλης επαναστατικής ομάδας, καλείται να σώσει την έφηβη κόρη του όταν μετά από 16 χρόνια γίνεται στόχος ενός ρατσιστή στρατιωτικού, εχθρού από τα παλιά. Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν, Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, Τσέις Ινφίνιτι, Γουντ Χάρις και Αλάνα Χέιμ στην πολυσυζητημένη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον που σαρώνει τα βραβεία.

2. «It Was Just an Accident» (Ένα απλό ατύχημα)

Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας αντιλαμβάνεται ότι δίπλα του στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν και τον απαγάγει. Η ταινία του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί που γυρίστηκε κρυφά από το καθεστώς και απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.

3. «Sinners» (Αμαρτωλοί)

Προσπαθώντας να αφήσουν πίσω το ταραγμένο παρελθόν τους, δύο δίδυμα αδέρφια επιστρέφουν στη γενέτειρά τους για μια νέα αρχή, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν πως ένα ακόμη μεγαλύτερο κακό τούς περιμένει εκεί. Από τον Ράιαν Κούγκλερ, σκηνοθέτη των «Black Panther» και «Κριντ», με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν σε διπλό ρόλο.

4. «Sentimental Value» (Συναισθηματική Αξία)

Δύο αδερφές, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, πρέπει να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, ενός εγωπαθή, κάποτε διάσημου, αλλά τώρα ξεχασμένου σκηνοθέτη, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη γυναίκα του και τις κόρες του όταν ήταν μικρές. Με την υπογραφή του Νορβηγού Γιοακίμ Τρίερ και πρωταγωνιστές τους Ρενάτε Ράινσβε, Στέλαν Σκάρσγκορντ, Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας, Ελ Φάνινγκ. Η ταινία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

5. «The Secret Agent»

Το πολιτικό θρίλερ από τη Βραζιλία που κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας για τον Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο («Aquarius», «Bacurau») και Ερμηνείας για τον Βάγκνερ Μούρα στις Κάννες.

6. «Marty Supreme»

Ο Τίμοθι Σαλαμέ είναι ο Marty Mauser, ένας πωλητής παπουτσιών στο Lower East Side του 1952, που κυνηγά την πιο απίθανη φιλοδοξία: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης του πινγκ-πονγκ. Μαζί του η Γκουίνεθ Πάλτροου. Σκηνοθεσία Τζος Σάφντι. Στους ελληνικούς κινηματογράφους 15 Ιανουαρίου.

7. «Train Dreams»

Στην Αμερική των αρχών του 20ού αιώνα, ο Ρόμπερτ, ο οποίος εργάζεται ως υλοτόμος, βιώνει την αγάπη και την τραγική απώλεια, με φόντο μια εποχή με μνημειώδεις αλλαγές. Το σενάριο βασίζεται στην ομότιτλη νουβέλα του Ντένις Τζόνσον. Πρωταγωνιστεί ο Τζόελ Έτζερτον. Μαζί του, Φελίσιτι Τζόουνς, Γουίλιαμ Χ. Μέισι. Σκηνοθεσία Κλιντ Μπέντλεϊ. Στο Netflix.

8. «Sirât»

Στην καρδιά των άγριων, απόκοσμων τοπίων του νότιου Μαρόκου, ένας πατέρας -στον ρόλο ο Σέρχι Λόπεζ- και ο γιος του ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πηγαίνουν σε ένα ρέιβ πάρτι, για να βρουν την κόρη και αδελφή αντίστοιχα, η οποία έχει χαθεί μυστηριωδώς πριν από μήνες, σε ένα παρόμοιο πάρτι. Σκηνοθεσία Όλιβερ Λαξ. Η πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ 2026. Στους ελληνικούς κινηματογράφους 15 Ιανουαρίου.

9. «Hamnet»

Η ταινία με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλι στον ρόλο της Άγκνες Σαίξπηρ και τον Πολ Μέσκαλ ως Ουίλιαμ Σαίξπηρ, αφηγείται το ειδύλλιο του ζευγαριού αλλά και την ανείπωτη θλίψη με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι όταν έχασαν τον γιο τους Άμνετ, σε ηλικία 11 χρονών. Το σενάριο βασίζεται στο μπεστ σέλερ βιβλίο της Ιρλανδής Μάγκι Ο′ Φάρελ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα. Σκηνοθεσία Κλόι Ζάο.

10. «Sorry, Baby»

«Κάτι κακό συνέβη στην Άγκνες. Αλλά η ζωή συνεχίζεται… τουλάχιστον για όλους γύρω της». Σκηνοθετικό ντεμπούτο της Γαλλοαμερικανίδας Εύα Βίκτορ, η οποία απέσπασε υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία της. Στη «σκοτεινά αστεία και εξαιρετικά τρυφερή» ταινία της, η Βίκτορ υποδύεται την Άγκνες, μια νεαρή καθηγήτρια σε μια πόλη της Νέας Αγγλίας όπου ήταν κάποτε μεταπτυχιακή φοιτήτρια και βίωσε μία επώδυνη εμπειρία.

11. «Blue Moon»

12. «Nouvelle Vague»

13. «No Other Choice»

14. «Frankenstein»

15. «If I Had Legs I’d Kick You»

16. «The Mastermind»

17. «Sound of Falling»

18. «My Undesirable Friends»

19. «The Testament of Ann Lee»

20. «Bugonia»

Στην 21η θέση βρίσκεται το πολυσυζητημένο docudrama «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Τυνήσιας Κάουτερ Μπεν Χάνια που κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα-Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας, στην 27η θέση η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, στην 29η ένας επίσης σημαντικός σκηνοθέτης, ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με το «The Shrouds», στην 30ή θέση -και έχει τη σημασία του-το «Wake Up Dead Man» του Ράιαν Τζόνσον με τους Ντάνιελ Κρεγκ-Τζος Ο’Κόνορ που προβάλλεται στο Netflix, στην 38η θέση η ταινία του Πάολο Σορεντίνο «La Grazia».

Την τελευταία, 50ή θέση της λίστας, καταλαμβάνει ένα άνιμε: To fantasy action «Scarlet» του Ιάπωνα υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Μαμόρου Χοσόντα και του Studio Chizu.