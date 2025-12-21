Ένας γνήσιος αντιήρωας, που σύμφωνα με τους ανωτέρους του, είναι ο πιο ευφυής ντετέκτιβ στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών του Όσλο και την ίδια στιγμή, ο πιο απογοητευτικός. Παρότι ζορίζεται με την εξουσία, ειδικά όταν το πρωτόκολλο τον εμποδίζει να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό, χαίρει σεβασμού από τους συναδέλφους του, όχι μόνο για τον επαγωγική συλλογιστική του και την απίστευτη ικανότητα που διαθέτει να μπαίνει στο μυαλό του δολοφόνου, αλλά και επειδή τα υψηλά ηθικά του στάνταρντ και το έντονο αίσθημα δικαίου τον οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση. Στην προσωπική του ζωή, τα πράγματα είναι εξίσου περίπλοκα. Ο Χάρι Χόλε, που εκτός των άλλων, δίνει μάχες με το αλκοόλ, διατηρεί μία ιδιότυπη σχέση με τη Ράκελ, την single μητέρα που κάποτε ερωτεύτηκε και η οποία έκτοτε μπαίνει και βγαίνει από τη ζωή του σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, κυρίως όταν εκείνος χάνεται προσπαθώντας να διαλευκάνει κάποια υπόθεση. Ο Χάρι έχει επίσης αναπτύξει μια στενή σχέση με τον γιο της, Όλεγκ, για τον οποίο έχει γίνει μια ισχυρή πατρική φιγούρα. Όπως και η μικρή αδερφή του Χάρι, ο Όλεγκ φέρνει φως στην ύπαρξη του -και η ζωή, τουλάχιστον κατά καιρούς, φαίνεται πραγματικά να έρχεται σε τάξη για τον δυσλειτουργικό επιθεωρητή Χόλε.

Ο ήρωας του διάσημου συγγραφέα Jo Nesbo έκανε το ντεμπούτο του το 1997 με το μυθιστόρημα «Η Νυχτερίδα», που απέσπασε την υψηλότερη διάκριση στη Σκανδιναβία, το βραβείο Glass Key (Glasnyckeln) 1998 για το Καλύτερο Σκανδιναβικό Αστυνομικό Μυθιστόρημα της Χρονιάς.

Δεκατρία βιβλία μετά, που ξεπερνούν σε πωλήσεις τα 60 εκατομμύρια αντίτυπα, ο Χάρι Χόλε έρχεται -πριν από την κυκλοφορία της 14ης περιπέτειας του- στην μικρή οθόνη με τη σειρά 9 επεισοδίων «Detective Hole», που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix, στις 26 Μαρτίου 2026.

«Επιτέλους μπορούμε να αποκαλύψουμε την ημερομηνία πρεμιέρας και να δούμε την πρώτη φωτογραφία του Tobias Santelmann ως Χάρι Χόλε. Το να βλέπεις τον Tobias να ζωντανεύει τον Χόλε ήταν πραγματικά συναρπαστικό και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ανυπομονώ να μοιραστώ τη δική του εκδοχή του Χάρι Χόλε με το κοινό και να τους προσκαλέσω όλους σε ένα πραγματικά σκοτεινό και διεστραμμένο μυστήριο», δηλώνει ο Jo Nesbo, ο οποίος υπογράφει την τηλεοπτική διασκευή, είναι showrunner και ένας εκ των διευθυντών παραγωγής.

Η σκηνοθεσία είναι των Οystein Karlsen και Anna Zackrisson. Τον Χάρι Χόλε υποδύεται ο Tobias Santelmann, με τον Joel Kinnaman και τη Pia Tjelta να ενσαρκώνουν τον Τομ Βόλερ και τη Ράκελ Φάουκε, αντίστοιχα, ενώ στο καστ είναι και η ποπ τραγουδίστρια Dagny.

Το «Jo Nesbø’s Detective Hole», που γυρίστηκε στο Όσλο, σε 160 τοποθεσίες, είναι ένα σκοτεινό whodunnit, «με τις περισσότερες ανατροπές που έχω δει σε αστυνομική σειρά», όπως τόνισε ο Οystein Karlsen, όπου η πλοκή περιστρέφεται γύρω από έναν κατά συρροή δολοφόνο.

Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο ψυχολογικό δράμα, όπου δύο αστυνομικοί βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του νόμου. Ο Χάρι, που είναι μεν ευφυέστατος αλλά πολύ ταλαιπωρημένος, έρχεται αντιμέτωπος με τον παλιό του αντίπαλο και διεφθαρμένο ντετέκτιβ Τομ Βόλερ, σε μια επικίνδυνη ιστορία, όπου τα όρια μεταξύ δικαιοσύνης και εκδίκησης είναι θολά.

Σύμφωνα με το Tudum Netflix, το «Detective Hole» βασίζεται στα βιβλία του Nesbo με ήρωα τον Χάρι Χόλε και η πρώτη σεζόν -που σημαίνει ότι έπεται και συνέχεια- αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του πέμπου μυθιστορήματος της σειράς, με τίτλο «Το Αστέρι του Διαβόλου».

Ο Jo Nesbo έχει χαρακτηρίσει, τον εξίσου διάσημο με τον ίδιο, Χάρι Χόλε ως «αδελφή ψυχή του», αν και «ψυχή χαμένη στο σκοτάδι», όπως διευκρινίζει. Ο ήρωας του Νορβηγού συγγραφέα έχει άλλωστε φανατικό κοινό σε περισσότερες από 40 χώρες. Όλα τα βιβλία του Nesbo κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.