Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ Benoit Blanc στη τρίτη πολυαναμενόμενη ταινία του franchise «Knives Out», δια χειρός Ράιαν Τζόνσον και αυτή τη φορά καλείται να λύσει την πιο επικίνδυνη υπόθεση που έχει αναλάβει ποτέ.

Το πλήρες τρέιλερ του «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» που δόθηκε στη δημοσιότητα από τo Netflix, δίνει μια γεύση από την πλοκή που υπόσχεται να είναι γεμάτη ανατροπές.

«Αυτό ξεπερνά κατά πολύ το συνηθισμένο έργο της αστυνομίας», λέει στο τρέιλερ ο θρυλικός Benoit Blanc σχετικά με την υπόθεση, προσθέτοντας: «Αυτό είναι κάτι που ούτε εγώ έχω ξαναζήσει».

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια ενορία της Νέας Υόρκης και ξεκινά με τον θάνατο ενός ιερέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο πρώην πυγμάχος και νυν ιερέας Jud Duplenticy και ο Monsignor Jefferson Wicks τον οποίο υποδύεται ο Τζος Μπρόλιν.

Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Κλόουζ, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Aντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι και Ντάριλ ΜακΚόρμακ.

Το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» θα κάνει πρεμιέρα σε περιορισμένη διανομή στις 26 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο στη πλατφόρμα στις 12 Δεκεμβρίου.

Τον περασμένο μήνα, στην εκδήλωση Contenders London του Deadline ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης έδωσε λεπτομέρειες για τη δομή της ταινίας αποκαλύπτοντας ότι θα είναι πιο παραδοσιακή σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, το «Glass Onion» και το «Knives Out».

«Έτσι είναι η δομή των περισσότερων βιβλίων της Άγκαθα Κρίστι, όπου στην πρώτη πράξη γνωρίζεις όλους τους υπόπτους και συναντάς τον πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν είναι ο ντετέκτιβ. Στη συνέχεια, συμβαίνει ο φόνος και εμφανίζεται ο ντετέκτιβ», εξήγησε.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κάνει ένα διάλειμμα από το franchise το οποίο ξεκίνησε το 2019. Αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω σε ένα νέο σενάριο που το περιέγραψε ως «κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα πρωτότυπο έργο».