Μια νέα τηλεοπτική ιστορική σειρά που θα δημιουργηθεί κυρίως με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο History Channel στην Ολλανδία.

Την παραγωγή του «Straten van Toen» (Δρόμοι του Παρελθόντος), όπως είναι ο τίτλος, έχει αναλάβει η Particle6, η βρετανική εταιρεία παραγωγής που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της AI «ηθοποιού» Tilly Norwood, σε συνεργασία με τη Hearst Networks.

Η σειρά δέκα επεισοδίων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενσωμάτωση της AI στην mainstream τηλεοπτική παραγωγή. Σύμφωνα με το Reuters, το format χρησιμοποιεί AI για τη δημιουργία «καθηλωτικών ιστορικών σκηνών, οι οποίες συνδυάζονται με σύγχρονα live-action πλάνα».

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Ολλανδός ερευνητή ιστορίας Corjan Mol. Ο Μολ επισκέπτεται δρόμους, πλατείες και κανάλια στη σημερινή Ολλανδία και στη συνέχεια, η τεχνολογία AI τον «μεταφέρει» πίσω στον χρόνο, ώστε να εξερευνήσει την ιστορία τους.

Κάθε ιστορική σκηνή δημιουργείται μέσω AI, αξιοποιώντας αρχειακό υλικό, όπως πίνακες, γκραβούρες και φωτογραφίες με στόχο την ακριβή οπτική αναπαράσταση.

Οι σκηνές περιλαμβάνουν τόσο ιστορικές προσωπικότητες όσο και επινοημένους χαρακτήρες. Ο Μολ εμφανίζεται μέσα στα ψηφιακά παραγόμενα περιβάλλοντα ως «γκεστ» συμμετέχοντας στη δράση.

Μεταξύ των επεισοδίων περιλαμβάνεται το αφιέρωμα στο Rokin στο Άμστερνταμ, σήμερα πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος, αλλά κατά τον 17ο αιώνα έδρα του πρώτου χρηματιστηρίου στον κόσμο, καθώς και στο Janskerkhof στην Ουτρέχτη, που πλέον λειτουργεί ως αγορά λουλουδιών και στέκι φοιτητών, αλλά υπήρξε κέντρο της ολλανδικής Αντίστασης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αν και χρησιμοποιούμε AI στα παρασκήνια των παραγωγών μας εδώ και αρκετό καιρό -σε τομείς όπως η έρευνα και το post production -αυτή είναι η πρώτη μας σειρά όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται εκτενώς επί της οθόνης, πάντα φυσικά υπό την προσεκτική καθοδήγηση ανθρώπων», δήλωσε η Eline Van der Velden. «Aποδείχθηκε ο ιδανικός δημιουργικός συνεργάτης, επιτρέποντας τον άρτιο συνδυασμό ζωντανών εικόνων της σύγχρονης Ολλανδίας με σκηνές παραγόμενες από AI από τα ίδια σημεία στο παρελθόν, προσφέροντας εντυπωσιακές, κινηματογραφικές εικόνες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο για τα formats ιστορικών παραγωγών του μέλλοντος. Επίσης, ως Ολλανδέζα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα ότι η πρώτη μας εξερεύνηση της χρήσης AI για την αναβίωση του παρελθόντος έχει ως θέμα κάτι τόσο κοντινό στην καρδιά μου», πρόσθεσε η Van der Velden.

Η εν λόγω εταιρεία παραγωγής απασχόλησε πρόσφατα τον παγκόσμιο Τύπο, όταν αποκαλύφθηκε ότι πρακτορεία ταλέντων ενδιαφέρονται να εκπροσωπήσουν μια «24χρονη Βρετανίδα», προϊόν AI, την «ηθοποιό» Tilly Norwood. Διάσημοι πρωταγωνιστές, το SAG-AFTRA και το βρετανικό σωματείο Equity άσκησαν έντονη κριτική όσον αφορά το θέμα της συνθετικής «ηθοποιού». Η Van der Velden τόνισε μετά τις αντιδράσεις ότι η δουλειά της δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει τους αληθινούς ηθοποιούς.

Με πληροφορίες από Variety