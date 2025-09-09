Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει στον ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ με το «Wake Up Dead Man», όπως είναι ο τίτλος του Στα Μαχαίρια 3, για να λύσει την πιο επικίνδυνη υπόθεση της καριέρας του.

Το πρώτο τρέιλερ αποκαλύπτει τον μυστηριώδη θάνατο ενός χαρισματικού ιερέα. «Για να κατανοήσετε αυτή την υπόθεση, πρέπει να εξετάσετε τον μύθο που έχει κατασκευαστεί», λέει ο Κρεγκ/ Μπενουά Μπλανκ στο τρέιλερ.

«Ένας άνδρας κάνει κήρυγμα. Στη συνέχεια, μπροστά στα μάτια όλων, μπαίνει σε ένα σφραγισμένο τσιμεντένιο κουτί. Τριάντα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας αυτός βρίσκεται νεκρός. Ένα κλασικό, αδύνατο έγκλημα».

Η ιστορία αρχίζει όταν μία εκ πρώτης όψεως αδύνατη δολοφονία συνταράσσει την πόλη και η έλλειψη προφανούς υπόπτου ωθεί την τοπική αρχηγό της αστυνομίας Geraldine Scott να ενώσει δυνάμεις με τον διάσημο ντετέκτιβ Benoit Blanc για να ξεδιαλύνει ένα μυστήριο που αψηφά κάθε λογική.

Όταν ο νεαρός ιερέας Jud Duplenticy αποστέλλεται για να βοηθήσει τον χαρισματικό και φλογερό Monsignor Jefferson Wicks, γίνεται σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά στην εκκλησία. Το μικρό αλλά αφοσιωμένο ποίμνιο του Wicks περιλαμβάνει την ευσεβή Martha Delacroix, τον συνεσταλμένο κηπουρό Samson Holt, την νευρική δικηγόρο Vera Draven, Esq., τον επίδοξο πολιτικό Cy Draven, τον γιατρό της πόλης Nat Sharp, τον συγγραφέα best-seller Lee Ross και την τσελίστα Simone Vivane.

Η τρίτη ταινία του franchise Knives Out, την οποία υπογράφει ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον, θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου.

Το δυνατό καστ αποτελούν οι Τζος Ο’Κόνορ, Γκλεν Κλόουζ, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κέιλι Σπέινι, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter