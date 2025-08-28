Η αυλαία του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, με το «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία με πρωταγωνιστές τον Τόνι Σερβίλο και την Άννα Φερτσέτι, έλαβε ένα τετράλεπτο θερμό χειροκρότημα.

Η ιστορία, το σενάριο της οποίας υπογράφει ο διάσημος Ιταλός σκηνοθέτης, ακολουθεί τον Mariano De Santis, στους τελευταίους μήνες της θητείας του ως Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, καθώς καλείται να λάβει δύο κομβικές αποφάσεις: να επιτρέψει την ευθανασία με νόμο και να δώσει χάρη σε δύο καταδικασμένους για φόνο.

Τόνι Σερβίλο, Άννα Φερτσέτι, Πάολο Σορεντίνο στο κόκκινο χαλί

Το κοινό αποθέωσε την ταινία, με τον Σορεντίνο να βρίσκεται επί σκηνής και να χαιρετά τους θαυμαστές του μέσα στο κατάμεστο Θέατρο Sala Grande. Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους της πρεμιέρας ήταν η Τίλντα Σουίντον και η Κέιτ Μπλάνσετ.

Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Σερβίλο. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2001 με το «One Man Up» και συνεχίστηκε σε σημαντικά έργα όπως τα «The Consequences of Love», «Il Divo Loro» και φυσικά το «Η Τέλεια Ομορφιά», το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2014.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο Σορεντίνο -ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Βενετία το 2001 με την ταινία «One Man Up»- μίλησε στο Variety για την απόφασή του να παρουσιάσει ένα θετικό παράδειγμα πολιτικού στην ταινία του.

«Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία», δήλωσε. «Αντί γι’ αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός», πρόσθεσε.

«Ο Τόνι Σερβίλο δεν έχει προταθεί ποτέ για Όσκαρ όπως θα έπρεπε»

Τα διεθνή ΜΜΕ επαινούν την ερμηνεία του Τόνι Σερβίλο. Στην κριτική του, το The Hollywood Reporter, αναφέρει ότι «Ο Σορεντίνο του χαρίζει έναν εξαιρετικό ρόλο με τον Mariano De Santis, έναν φανταστικό πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως ‘έναν γκρίζο, βαρετό άνθρωπο, έναν άνθρωπο του νόμου’, αλλά αποκαλύπτεται ότι είναι μια πηγή συναισθημάτων, ανθρωπιάς και -προς έκπληξή του- αμφιβολίας», τονίζοντας ότι «συγκαταλέγεται στις σπουδαιότερες ερμηνείες του αξιοθαύμαστου ηθοποιού».

Ο βρετανικός Guardian δίνει 4 αστέρια στην ταινία, χαρακτηρίζει τον Σορεντίνο ως «κληρονόμο του Αντονιόνι στο ιταλικό σινεμά», ενώ όσον αφορά τον Σερβίλο, την «αρσενική μούσα και alter ego του», γράφει ότι πρόκειται για «έναν ηθοποιό ικανό να υποδηλώσει απύθμενα βάθη θλίψης ή υποδόριο χιούμορ με ένα μόνο χαμόγελο».

Ο Τόνι Σερβίλο με τη σύζυγο του, Μανουέλα, στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας.

Το Deadline επαινεί επίσης, την ερμηνεία του Τόνι Σερβίλο επισημαίνοντας ότι ο Ιταλός ηθοποιός δεν έχει προταθεί ποτέ για Όσκαρ «όπως θα έπρεπε».

Επίσης, στην τελετής έναρξης, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα απένειμε στον Βέρνερ Χέρτζογκ Τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

Ο Κόπολα χαρακτήρισε τον κορυφαίο Γερμανό δημιουργό γνωστό για ταινίες όπως «Signs of Life», «Nosferatu the Vampyre», «Aguirre, the Wrath of God» και «Fitzcarraldo», ως «φαινόµενο χωρίς όρια, που διεισδύει σε κάθε γωνιά του κινηματογράφου». Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κόπολα μετά την επέμβαση στην καρδιά που υποβλήθηκε στη Ρώμη νωρίτερα αυτό το μήνα.

