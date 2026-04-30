Σε μια μεγάλη επιστημονική μελέτη η οποία δείχνει ότι ορισμένοι τύποι καρκίνου εμφανίζονται όλο και πιο συχνά σε νέους ανθρώπους αναφέρεται σε άρθρο του το BBC. Παρόλο που ο καρκίνος παραμένει γενικά πιο συχνός σε μεγαλύτερες ηλικίες, η αύξηση των περιστατικών σε άτομα από την εφηβεία μέχρι τα 40 έχει ανησυχήσει τους επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, η μελέτη δείχνει ότι έντεκα διαφορετικοί τύποι καρκίνου αυξάνονται στους νέους. Αυτοί περιλαμβάνουν τον καρκίνο του εντέρου, του θυρεοειδούς, του αίματος (πολλαπλό μυέλωμα), του ήπατος, των νεφρών, της χοληδόχου κύστης, του παγκρέατος, της μήτρας (ενδομητρίου), του στόματος, του μαστού και των ωοθηκών. Από αυτούς, ο καρκίνος του εντέρου και του μαστού είναι οι πιο συχνοί στους νεότερους ανθρώπους. Μάλιστα, μόνο ο καρκίνος του εντέρου και των ωοθηκών φαίνεται να αυξάνονται αποκλειστικά στους νέους, ενώ οι υπόλοιποι αυξάνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Επιστήμονες στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο και στο Imperial College London τόνισαν ότι ο καρκίνος στους νέους εξακολουθεί να είναι σπάνιος και ότι όλοι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ακολουθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Περίπου 1 στους 1.000 νέους ανθρώπους διαγιγνώσκεται κάθε χρόνο, ενώ στους μεγαλύτερους η συχνότητα είναι πολύ υψηλότερη (περίπου 1 στους 100). Ωστόσο, η τάση αύξησης εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και χρόνια να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτή η αύξηση, αλλά δεν έχουν ακόμη μια ξεκάθαρη απάντηση. Η μελέτη εξέτασε διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η σωματική άσκηση και η διατροφή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές αυτές οι συνήθειες είτε βελτιώνονται είτε παραμένουν σταθερές, άρα δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως την αύξηση των καρκίνων.

Ο μόνος παράγοντας που φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με την αύξηση είναι η άνοδος των ποσοστών υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας, που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1990. Το επιπλέον λίπος στο σώμα μπορεί να επηρεάσει τις ορμόνες, όπως η ινσουλίνη, και αυτό ίσως αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Παρόλα αυτά, ακόμη και αυτή η εξήγηση δεν είναι αρκετή. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του καρκίνου του εντέρου, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μόνο ένα μέρος των νέων περιστατικών (περίπου 20%) μπορεί να εξηγηθεί από την παχυσαρκία, ενώ το υπόλοιπο 80% παραμένει άγνωστο.

Το κείμενο περιλαμβάνει και την ιστορία ενός νεαρού άνδρα, του Μπράντλεϊ, που πέθανε από καρκίνο του εντέρου σε ηλικία μόλις 23 ετών. Παρόλο που είχε σοβαρά συμπτώματα, όπως πόνο στην κοιλιά, διάρροια και αίμα στα κόπρανα, οι γιατροί αρχικά δεν υποψιάστηκαν καρκίνο λόγω της ηλικίας του. Χρειάστηκαν 18 μήνες μέχρι να διαγνωστεί, και τότε ο καρκίνος είχε ήδη προχωρήσει πολύ. Η ιστορία αυτή δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοούνται τα συμπτώματα, ακόμη και σε νέους ανθρώπους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση άλλων πιθανών αιτιών. Κάποιοι επιστήμονες εξετάζουν τον ρόλο των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, των χημικών ουσιών που παραμένουν στο περιβάλλον (όπως τα PFAS), της χρήσης αντιβιοτικών, καθώς και άλλων παραγόντων όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα ζαχαρούχα ποτά, η φλεγμονή στο σώμα και τα βακτήρια του εντέρου. Ωστόσο, για όλα αυτά δεν υπάρχουν ακόμη σαφή συμπεράσματα.

Ένας ακόμη λόγος που εξετάζεται είναι ότι σήμερα οι γιατροί μπορεί να εντοπίζουν τον καρκίνο πιο εύκολα και νωρίς, χάρη στις καλύτερες διαγνωστικές μεθόδους. Αυτό ίσως δίνει την εντύπωση ότι αυξάνονται τα περιστατικά στους νέους, ενώ στην πραγματικότητα απλώς διαγιγνώσκονται πιο συχνά.

Τέλος, οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχουν τρόποι για να μειώσει κανείς τον κίνδυνο καρκίνου. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής, που περιλαμβάνει σωστή διατροφή, σωματική άσκηση και διατήρηση φυσιολογικού βάρους, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Υπολογίζεται ότι περίπου το 40% των καρκίνων παγκοσμίως θα μπορούσε να προληφθεί με αλλαγή στην καθημερινότητα όπως η διακοπή καπνίσματος.

Συνολικά, το κείμενο δείχνει ότι, αν και η αύξηση των καρκίνων στους νέους είναι ανησυχητική, τα αίτιά της δεν είναι πλήρως γνωστά. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση.

Με πληροφορίες από: BBC, The journal BMJ Oncology

