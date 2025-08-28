Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναγκάστηκε να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις εμφανίσεις του στο Φεστιβάλ Βενετίας. Χθες, σύμφωνα με το Τhe Hollywood Reporter, ο διάσημος ηθοποιός ακύρωσε προγραμματισμένο press junket για την ταινία του «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπάουμπαχ, ενώ δεν παρευρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές.

Σήμερα, δεν θα δώσει το «παρών», ούτε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που προηγείται της πρεμιέρας. «Ο Τζορτζ έχει διαγνωστεί με λοίμωξη στα ιγμόρεια και οι γιατροί του έχουν δώσει εντολή να περιορίσει όλες τις δραστηριότητές του σήμερα», δήλωσαν οι εκπρόσωποι του στο Variety.

Στη συνέντευξη Τύπου θα είναι ο σκηνοθέτης και οι συμπρωταγωνιστές του, Άνταμ Σάντλερ, Λόρα Ντερν, Μπίλι Κράνταπ και Έμιλι Μόρτιμερ.

Πηγές προσκείμενες στην παραγωγή, ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο Κλούνεϊ ένιωσε αδιαθεσία και ότι οι συνεργάτες του τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί, καθώς τον περιμένει σήμερα ένα απαιτητικό πρόγραμμα -η συνέντευξη Τύπου και η πρεμιέρα στη Sala Grande.

Αν και κυκλοφορούσε ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, τα νέα άρχισαν να γίνονται θέμα συζήτησης μεταξύ των δημοσιογράφων στο Λίντο, νωρίς το βράδυ της Τετάρτης.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» πάντως τον σταρ να επιβιβάζεται σε ένα σκάφος και να φεύγει χθες από το Hotel Excelsior γύρω στις 4 μ.μ. με προορισμό το σπίτι του.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε φωτογραφηθεί στη Βενετία μαζί με την συμπρωταγωνίστριά του Λόρα Ντερν. Έδειχνε κομψός κατά την άφιξή του στο Λίντο φορώντας ένα μπλε κοστούμι και ένα ριγέ πουκάμισο, χωρίς η εμφάνιση του να μαρτυρά ότι δεν ένιωθε καλά.

Πριν από λίγες μέρες, ο Τζορτζ και η σύζυγός του Αμάλ φιλοξένησαν τον Άνταμ Σάντλερ, τη σκηνοθέτιδα της «Barbie» Γκρέτα Γκέργουιγκ και την Ιβ Χιούσον, κόρη του Μπόνο των U2, στη βίλα τους αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη λίμνη Κόμο.

Η ταινία «Jay Kelly» -στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου- ακολουθεί έναν «διάσημο σταρ του σινεμά και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του που ξεκινούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ταξίδι στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Ράιλι Κίου, Γκρέις Έντουαρντς, Στέισι Κιτς, Πάτρικ Γουίλσον, Τζος Χάμιλτον καθώς και τον Βρετανό κωμικό Λένι Χένρι.