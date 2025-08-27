Το κόκκινο χαλί μπροστά από το λαμπερό, φρεσκοανακαινισμένο Palazzo del Cinema του Λίντο, είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους σταρ που από σήμερα, 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, θα χαρίσουν σε κοινό και φωτογράφους το πιο αστραφτερό τους χαμόγελο.

Το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας σηκώνει αυλαία με ένα από τα πιο δυνατά προγράμματα των τελευταίων ετών, σύμφωνα με το Variety.

Η Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία της -θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας- πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «After the Hunt», μαζί με τον Άντριου Γκάρφιλντ και την Άγιο Εντεμπίρι, σε μια ιστορία που διαδραματίζεται με φόντο το #MeToo.

Το «παρών» θα δώσουν και ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τον Άνταμ Σάντλερ, για την ταινία «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπαχ, στην οποία ο Κλούνεϊ υποδύεται έναν σταρ του σινεμά που περνάει κρίση ταυτότητας.

Η Έμμα Στόουν, πρωταγωνίστρια στην νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», επιβεβαίωσε επίσης, την παρουσία της.

Στη Βενετία θα ταξιδέψουν και ο Ντουέιν Τζόνσον με την συμπρωταγωνίστρια του Έμιλι Μπλαντ, για το «The Smashing Machine» του Μπένι Σαφντί, που αφηγείται την ιστορία του δύο φορές πρωταθλητή βαρέων βαρών του UFC Μαρκ Κερ.

Οι Τζέικομπ Ελόρντι και Όσκαρ Άιζακ θα είναι επίσης στο Λίντο για το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Μάλιστα, ο Άιζακ έχει διπλό λόγο, καθώς πρωταγωνιστεί και στο crime mystery του Τζούλιαν Σνάμπελ «In The Hand of Dante» για ένα σπάνιο χειρόγραφο της Θείας Κωμωδίας του Δάντη –ταινία στην οποία έχει έναν μικρό ρόλο και ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Επί τη ευκαιρία, το Netflix θα έχει ισχυρή παρουσία στη Βενετία με τρεις ταινίες υψηλού προφίλ που είναι και οι τρεις στο Διαγωνιστικό: το «Jay Kelly», το «Frankenstein» και το πολιτικό θρίλερ «House of Dynamite» της Κάθριν Μπίγκελοου που διαδραματίζεται στον Λευκό Οίκο.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο ​​Μπαρμπέρα, δήλωσε σε συνέντευξη του στο Variety, ότι αναμένονται σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές των ταινιών.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μία απουσία που θα συζητηθεί είναι της Ισραηλινής Γκαλ Γκαντότ, η οποία πρωταγωνιστεί στο «In The Hand of Dante». Ο Αλ Πατσίνο, ο οποίος έχει μικρότερο ρόλο στην ίδια ταινία, επίσης δεν θα είναι στην πρεμιέρα. Ο σπουδαίος ηθοποιός παίζει και στην ταινία του Γκας Βαν Σαντ «Dead Man’s Wire», η οποία θα προβληθεί στο Φεστιβάλ εκτός συναγωνισμού.

Η αποτυχία στο box office της ταινίας «Χιονάτη» (Disney) με πρωταγωνίστρια την Γκαντότ, οι φιλοπαλαιστινιακές και φιλοϊσραηλινές διαμαρτυρίες που συνέπεσαν με την προώθηση της ταινίας και η στήριξη της στο Ισραήλ, είναι ακόμη νωπές. Επισήμως, το Φεστιβάλ δεν αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο η δημοφιλής ηθοποιός θα απουσιάσει.

Ο Μπαρμπέρα πάντως αναμένει διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, μία από τις οποίες έχει προγραμματιστεί από τοπικούς ακτιβιστές στις 30 Αυγούστου. Ανάλογο κλίμα αναμένεται πιθανότατα και στις 3 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα προβληθεί η ταινία της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Καουτέρ Μπεν Χανιά «The Voice of Hind Rajab» για τον θάνατο μίας 5χρονης Παλαιστίνιας που βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια επίθεσης των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα και αργότερα βρέθηκε νεκρή.

Το επίκαιρο πολιτικό θρίλερ του Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασαγιάς «The Wizard of the Kremlin», το οποίο καταγράφει την άνοδο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην εξουσία -τον υποδύεται ο Τζουντ Λο με απίστευτα προσθετικά- είναι βέβαιο ότι θα συζητηθεί.

Το ίδιο και το ντοκιμαντέρ «Notes of a True Criminal» του υποψήφιου για Όσκαρ παραγωγού και σκηνοθέτη Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, το οποίο αφορά την ερήμην καταδίκη του πέρυσι από δικαστήριο της Μόσχας σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για τις αντιπολεμικές του δηλώσεις. Ο γεννημένος στο Κίεβο Ροντνιάνσκι, ο οποίος έζησε σχεδόν επί τρεις δεκαετίες στη Ρωσία, παραμένει σφοδρός επικριτής του πολέμου στην Ουκρανία ήδη από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Με πληροφορίες από Variety