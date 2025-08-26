Τα σμούθις που αναδεικνύουν, μεταξύ άλλων, και τη γεύση από το αγαπημένο μας φρούτο, είναι ό,τι καλύτερο όταν αναζητάμε έναν εύκολο τρόπο για να καταναλώσουμε τα πέντε γεύματα της ημέρας (ή αν θέλουμε να γευτούμε ένα σνακ που παρασκευάζεται χωρίς κόπο).

Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι όλοι μας κάνουμε ένα λάθος όσον αφορά το τι βάζουμε σε αυτό – κάτι που επηρεάζει τα οφέλη του στην υγεία μας.

Παρά το γεγονός ότι οι μπανάνες είναι ένα εξαιρετικό φρούτο για το σμούθι μας, η προσθήκη τους στο ρόφημά μας μπορεί στην πραγματικότητα να επηρεάσει το πόσο καλά ο οργανισμός μας απορροφά τις, ωφέλιμες για την καρδιά, φλαβανόλες.

Οι φλαβανόλες είναι μια ομάδα βιοδραστικών ενώσεων που κάνουν καλό στην καρδιά και την υγεία του εγκεφάλου μας. Βρίσκονται με φυσικό τρόπο στα μήλα, τα αχλάδια, τα βατόμουρα, τα μύρτιλλα και τα σταφύλια – τα οποία συνήθως βάζουμε στα σμούθις μας.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Ντέιβις διαπίστωσαν ότι το ένζυμο πολυφαινολική οξειδάση (PPO) που βρίσκεται σε ορισμένα φρούτα όπως οι μπανάνες μπορεί να μειώσει την απορρόφηση των φλαβανολών, ειδικά όταν συνδυάζεται με συστατικά πλούσια σε φλαβανόλες όπως τα μούρα.

Στα αποτελέσματα της μελέτης έρχονται να προστεθούν οι δηλώσεις του Γκίντερ Κούχνλε, καθηγητή Διατροφής και Επιστήμης Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο του Reading και συν-ερευνητή της: «Εάν δεν καταναλώνουμε αρκετές φλαβανόλες, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία. Σε ηλικιωμένους ενήλικες, η έλλειψη φλαβανολών συνδέεται επίσης με τη γνωστική παρακμή. Έτσι, είναι σαφές ότι τις χρειαζόμαστε, αλλά το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να λαμβάνουμε καλύτερα τις φλαβανόλες από τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουμε».

Όταν η μπανάνα ή το μήλο παίρνει χρώμα καφέ την ώρα που το ξεφλουδίζουμε ή το κόβουμε, αυτό συμβαίνει διότι τα τρόφιμα που περιέχουν το εν λόγω ένζυμο κι εκτίθενται στον αέρα, «μελανιάζουν».

«Μας εξέπληξε πραγματικά το πόσο γρήγορα η προσθήκη μιας και μόνο μπανάνας μειώνει το επίπεδο των φλαβανολών στα σμούθις και τα επίπεδα φλαβανολών που απορροφώνται από τον οργανισμό», δηλώνει με τη σειρά του ο επικεφαλής συγγραφέας Χαβιέ Οτταβιάνι.

«Αυτό υπογραμμίζει πώς η προετοιμασία των τροφίμων και οι συνδυασμοί τους μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση των ενώσεων στα τρόφιμα».

Τι προσθέτουμε λοιπόν αντί για τις αγαπημένες μας μπανάνες;

«Αν επιθυμούμε να ενισχύσουμε την πρόσληψη φλαβανόλης με ένα σμούθι, θα πρέπει να συνδυάσουμε φρούτα πλούσια σε φλαβανόλη, όπως τα μούρα, με τρόφιμα που έχουν χαμηλή δραστηριότητα πολυφαινολικής οξειδάσης, όπως ο ανανάς, τα πορτοκάλια, το μάνγκο ή το γιαούρτι», προσθέτει ο καθηγητής Κούχνλε.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.co.uk

