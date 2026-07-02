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Τα ανήλικα μέλη της ίδιας οικογένειας δεν ήταν εγγεγραμμένα σε σχολείο και στερούνταν βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ αρκετά από αυτά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.

Οι γονείς και οι παππούδες των παιδιών αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς η οικογένεια απέφευγε συστηματικά κάθε επαφή με τις αρχές.

Οι ερευνητές εντόπισαν τα παιδιά τυχαία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εντάλματος έρευνας για άλλη υπόθεση, διαπιστώνοντας ότι η οικογένεια κατάφερνε να τα κρατά κρυμμένα από την κοινή θέα.

Οι δικαστικές αρχές όρισαν εγγύηση για την αποφυλάκιση των κατηγορουμένων, ενώ η πολιτεία αιτείται πλέον την ανάληψη της προσωρινής επιμέλειας όλων των παιδιών που διασώθηκαν.

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Δέκα έξι παιδιά διασώθηκαν από ένα ετοιμόρροπο σπίτι στην αγροτική περιοχή του Οχάιο των ΗΠΑ, όπου κρατούνταν περιορισμένα σε ένα μόνο δωμάτιο υπό «άθλιες συνθήκες» για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τεσσάρων ετών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Τετάρτη.

Τα παιδιά —αγόρια και κορίτσια ηλικίας από ενάμισι έως 18 ετών— ανήκαν στην ίδια οικογένεια και ζούσαν μέσα στη βρωμιά, περιτριγυρισμένα από ανθρώπινα περιττώματα. Ορισμένα από αυτά δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ενώ μία 18χρονη κοπέλα με αναπτυξιακή αναπηρία δεν μπορούσε καν να συλλαβίσει το όνομά της.

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«Τα περισσότερα από τα ζώα της φάρμας μας ζούσαν σε καλύτερες συνθήκες από αυτές που ζούσαν τα παιδιά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης της κομητείας Βίντον, Ράιαν Κέιν, περιγράφοντας έναν χώρο γεμάτο βακτήρια και ανθρώπινα περιττώματα.

PRAY FOR 16 CHILDREN IN HAMDEN, OHIO



🚨 🚑 HORRIFIC CHILD ABUSE CASE IN OHIO – 16 children rescued from absolute squalor. 🚁 🏥



Sixteen children, ages 18 months to 18 years (boys and girls, all from the same family), were rescued Tuesday from a dilapidated home in Hamden,… pic.twitter.com/zWffVLa0CL July 2, 2026

«Ήταν μια πραγματικά αποτρόπαια εικόνα», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι γονείς και οι δύο παππούδες των παιδιών κατηγορήθηκαν για 16 αδικήματα έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο (κακούργημα δευτέρου βαθμού), καθώς η υπόθεση αφορούσε «σοβαρή σωματική βλάβη», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Βίντον, Γουίλιαμ Άρτσερ.

Τόνισε επίσης ότι δεν επρόκειτο για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, αλλά για μια «ενδοοικογενειακή κατάσταση».

Οι αρχές εντόπισαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκτέλεσης εντάλματος έρευνας στο πλαίσιο μιας άλλης, άσχετης υπόθεσης, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον.

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«Δεν γνωρίζαμε ότι θα υπήρχαν 16 παιδιά εκεί», δήλωσε ο Γουίλσον, ο οποίος περιέγραψε ως «απόλυτο κακό» αυτό που αντίκρισε στο σπίτι του μικρού χωριού Χάμντεν, το οποίο βρίσκεται σε μία από τις φτωχότερες κομητείες του Οχάιο.

Το «φρικιαστικό» σκηνικό, δήλωσε ο Γουίλσον, ήταν ό,τι χειρότερο είχε αντικρίσει σε ολόκληρη την καριέρα του. «Είναι το είδος του θεάματος που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ στην Αμερική», είπε ο Γουίλσον, προσθέτοντας ότι, σχεδόν 24 ώρες αργότερα, εξακολουθεί να «μην μπορεί να αποβάλει τη μυρωδιά» από πάνω του.

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Ο σερίφης δήλωσε πως φαίνεται ότι τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε ένα δωμάτιο διαστάσεων περίπου 3,6 x 3,6 μέτρων.

Δεν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο κρατούνταν εντός της οικίας, αλλά ανέφερε ότι οι αρχές δεν εντόπισαν κλουβιά στο σπίτι.

Επτά από τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Κολόμπους, ενώ δύο διακομίστηκαν αεροπορικώς με ελικόπτερα σε κέντρα τραύματος ανώτατου επιπέδου (level one trauma centers). Ένα παιδί νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση την Τρίτη και χρειάστηκε να διασωληνωθεί, δήλωσε ο Γουίλσον.

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🔴 16 children rescued from Ohio home after 4 years confined to single room



Sixteen children aged 1.5 to 18 were rescued from a rural home in Hamden, Ohio after being confined to a roughly 12ft x 12ft room in what authorities described as deplorable conditions filled with human… pic.twitter.com/8fi4RwAYOG — NewsTongue (@NewsTongueX) July 1, 2026

«Έμοιαζαν σχεδόν με άγρια ​​ζώα», είπε. «Ήταν φρικτό».

Οι Γκάρι Σάιντερ Τζούνιορ, Γκάρι Σάιντερ, Κριστίνα Σάιντερ και Ελίζαμπεθ Σαίντερ εμφανίστηκαν στο δικαστήριο την Τετάρτη, όπου ο δικαστής κατέγραψε δήλωση μη παραδοχής ενοχής εκ μέρους τους και όρισε την εγγύηση για την αποφυλάκισή τους στις 300.000 δολάρια για τον καθένα.

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Οι ερευνητές ανέφεραν ότι μέλη της οικογένειας μετακινούνταν σε διάφορες περιοχές του νότιου Οχάιο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ότι φαίνεται πως απέφευγαν τις ιαρικές επισκέψεις.

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Επίσης, τα παιδιά δεν ήταν εγγεγραμμένα σε σχολείο. «Ήταν ιδιαίτερα ικανοί στο να κρατούν αυτά τα παιδιά μακριά από τα βλέμματα του κόσμου και των ερευνητών», δήλωσε ο Γουίλσον, προσθέτοντας ότι φαινόταν πως κανείς εκτός της οικογένειας δεν γνώριζε για την ύπαρξη των παιδιών.

Οι γείτονες στο Χάμντεν —μια περιοχή με πληθυσμό μικρότερο των 1.000 κατοίκων, περίπου 80 μίλια νοτιοανατολικά του Κολόμπους— σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι ζούσαν παιδιά.

Ο 60χρονος Τζοζεφ Στιούαρτ δήλωσε στο Associated Press ότι δεν είχε δει «κανένα παιδί» από τότε που εγκαταστάθηκε η οικογένεια. «Είναι μια θλιβερή κατάσταση», είπε.

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Ο Στιούαρτ ζει στον ίδιο δρόμο εδώ και έξι χρόνια και χαρακτήρισε τη γειτονιά «ήσυχη».

Ένας άλλος γείτονας, ο 64χρονος Πέτι Έιντζελ, δήλωσε στην εφημερίδα Columbus Dispatch ότι σοκαρίστηκε από τις καταγγελίες και ότι επίσης δεν είχε δει ποτέ παιδιά κοντά στο σπίτι. «Δεν συμβαίνει τίποτα εδώ», είπε ο Angels αναφερόμενος στο Hamden. «Είναι κάτι που δεν θα περίμενε κανείς σε αυτό το χωριό». Ο Archer δήλωσε ότι οι αρχές της πολιτείας ζητούν την προσωρινή επιμέλεια όλων των παιδιών. «Θα αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτά τα παιδιά», είπε ο Wilson.