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Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση: Έχουμε βγεί για φαγητό με τους φίλους μας, έχουμε περάσει φανταστικά, μέχρι που φτάνει η στιγμή που πρέπει να πληρώσουμε. Η παρέα προτείνει να μοιραστεί ο λογαριασμός εξίσου, παρότι κάποιοι παρήγγειλαν πολύ περισσότερα από άλλους. Αν και η διαφορά μπορεί να είναι μικρή, η αμηχανία που νιώθουμε όταν θέλουμε να πληρώσουμε μόνο όσα καταναλώσαμε συχνά είναι μεγαλύτερη από το ίδιο το κόστος.

Η δυσκολία να μιλήσουμε ανοιχτά για τα χρήματα δεν είναι ασυνήθιστη. Αντίθετα, αποτελεί ένα από τα πιο συχνά θέματα έντασης ακόμη και στις πιο στενές φιλίες.

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Γιατί νιώθουμε άβολα να μιλήσουμε για χρήματα;

Τα χρήματα εξακολουθούν να θεωρούνται ταμπού σε πολλές κοινωνίες. Έρευνα του οργανισμού Money and Pensions Service στη Βρετανία έδειξε ότι λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες αισθάνονται άνετα να συζητούν οικονομικά θέματα με φίλους, ενώ οι γυναίκες δηλώνουν μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τους άνδρες.

Παράλληλα, μελέτες στην οικονομική ψυχολογία έχουν δείξει ότι πολλοί άνθρωποι προτιμούν να επιβαρυνθούν οικονομικά παρά να διακινδυνεύσουν μια πιθανή κοινωνική σύγκρουση ή να θεωρηθούν «τσιγκούνηδες».

Η καλύτερη στιγμή για να μιλήσουμε είναι πριν έρθει ο λογαριασμός

Οι ειδικοί προτείνουν να ξεκαθαρίζουμε τις προσδοκίες από την αρχή. Αν γνωρίζουμε ότι έχουμε συγκεκριμένο budget, είναι προτιμότερο να το αναφέρουμε πριν ξεκινήσει η παραγγελία, αντί να περιμένουμε τη δύσκολη στιγμή στο τέλος του γεύματος. Όπως αναφέρει το cnbc.com η ειλικρίνεια συνήθως γίνεται καλύτερα δεκτή από όσο φανταζόμαστε.

Μια απλή φράση όπως «Εγώ σήμερα θα πληρώσω μόνο τα δικά μου γιατί προσέχω λίγο τα έξοδά μου» είναι αρκετή και δεν απαιτεί περαιτέρω εξηγήσεις.

Οι αληθινοί φίλοι καταλαβαίνουν

Το εισόδημα, οι υποχρεώσεις και οι προτεραιότητες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το γεγονός ότι ένας φίλος μπορεί να διαθέσει 100 ευρώ για ένα δείπνο δεν σημαίνει ότι όλοι στην παρέα θέλουν ή μπορούν να κάνουν το ίδιο.

Σύμφωνα με το psychologytoday.com, οι ανοιχτές συζητήσεις γύρω από τα χρήματα συμβάλλουν στη δημιουργία πιο υγιών σχέσεων, καθώς μειώνουν τις λανθασμένες υποθέσεις και τις μελλοντικές παρεξηγήσεις.

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Η τεχνολογία μπορεί να σώσει την κατάσταση

Σήμερα υπάρχουν δεκάδες εφαρμογές που υπολογίζουν αυτόματα τι αναλογεί στον καθένα, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και φιλοδώρημα ή κοινά έξοδα. Έτσι αποφεύγονται τα λάθη αλλά και οι αμήχανες συζητήσεις για μερικά ευρώ διαφορά.

Μάλιστα, ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι όταν μια παρέα γνωρίζει εκ των προτέρων πως ο λογαριασμός θα μοιραστεί ισόποσα, οι καταναλωτές τείνουν να παραγγέλνουν περισσότερο ή να επιλέγουν ακριβότερα πιάτα και ποτά, καθώς το πραγματικό κόστος της επιλογής τους επιμερίζεται σε όλους. Η συμπεριφορά αυτή οδηγεί συχνά σε υψηλότερο συνολικό λογαριασμό για την ομάδα.

Το συμπέρασμα

Το να ζητάμε να πληρώσουμε μόνο όσα καταναλώσαμε δεν είναι αγένεια ούτε έλλειψη γενναιοδωρίας. Είναι ένας υγιής τρόπος διαχείρισης των οικονομικών μας και μια μορφή ειλικρινούς επικοινωνίας με τους ανθρώπους γύρω μας. Τις περισσότερες φορές, η μικρή αμηχανία μιας σύντομης συζήτησης κοστίζει πολύ λιγότερο από τη δυσαρέσκεια που μπορεί να συσσωρευτεί όταν πληρώνουμε συνεχώς περισσότερα από όσα πραγματικά ξοδέψαμε.

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Με πληροφορίες από : cnbc.com , Money and Pensions Service , psychologytoday.com