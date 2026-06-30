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Η αποπληρωμή του ποσού θα αφορά όσους εργάζονται και αποκτούν επαρκές εισόδημα, αποτελώντας προϋπόθεση για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής στη χώρα.

Η υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι το μέτρο προάγει την ευθύνη των προσφύγων, ενώ το Υπουργείο θα ρυθμίζει τα εισοδηματικά όρια για την αποφυγή της φτώχειας.

Εκπρόσωποι οργανώσεων για τους πρόσφυγες κατέκριναν τα σχέδια ως άδικα, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι οικογένειες στην προσπάθειά τους για οικονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, ερευνητές αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα του συστήματος, αναφέροντας ότι το ποσοστό των προσφύγων με υψηλά εισοδήματα παραμένει περιορισμένο τα πρώτα χρόνια παραμονής τους.

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Τα άτομα στα οποία θα τους χορηγηθεί άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεούνται να επιστρέψουν περίπου 10.000 λίρες (11.600 ευρώ) για το κόστος της στέγασης και της υποστήριξής τους, μόλις αρχίσουν να κερδίζουν χρήματα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Οι ενήλικες που έχουν επαρκή κεφάλαια θα κληθούν να αποπληρώσουν το ποσό με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που περιλαμβάνονται στο επερχόμενο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο κατατίθεται στο Κοινοβούλιο την Τρίτη.

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Θα ισχύει για τους αιτούντες άσυλο που έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ποσό θα πρέπει να αποπληρωθεί πριν αποκτήσουν το δικαίωμα να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα.

Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι οι αλλαγές θα καταδείξουν ότι «η υποστήριξη ασύλου είναι δικαίωμα, αλλά και ευθύνη». Πρόσθεσε: «Μόλις οι άνθρωποι μπορέσουν να συνεισφέρουν και να ανταποδώσουν τη γενναιοδωρία του βρετανικού λαού, περιμένουμε να το κάνουν».

Τα νέα σχέδια της κυβέρνησης, όπως αναφέρει το BBC, σημαίνουν ότι οι μετανάστες που εργάζονται και κερδίζουν ένα συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να αποπληρώσουν ένα κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο αναμένεται να οριστεί στις 10.000 λίρες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει καθορίσει πόσα θα πρέπει να κερδίζουν πριν καταβάλουν μηνιαίες δόσεις.

Ο εκάστοτε υπουργός Εσωτερικών θα έχει την εξουσία να προσαρμόζει τη χρέωση και τα όρια αποπληρωμής στο μέλλον για να διασφαλίσει ότι «είναι δίκαια για τον φορολογούμενο και δεν θα εξαναγκάσουν κανέναν μετανάστη σε φτώχεια».

Όσων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί θα πρέπει επίσης να αποπληρώσουν το ποσό εάν το εισόδημά τους αντιστοιχεί στο κυβερνητικό όριο.

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Περίπου 4 δισεκατομμύρια λίρες από τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανήθηκαν για την υποστήριξη αιτούντων άσυλο πέρυσι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το μέσο κόστος στέγασης ενός αιτούντος άσυλο για μία διανυκτέρευση σε δημόσια καταλύματα είναι 23,25 λίρες και 144 λίρες σε ξενοδοχείο – ενώ τα έξοδα διαβίωσης κυμαίνονται από 9,95 λίρες έως 49,18 λίρες για κάθε άτομο ανά εβδομάδα.

Το Συμβούλιο Προσφύγων δήλωσε ότι τα «άδικα, μη πρακτικά» σχέδια ισοδυναμούν με «επιπλέον φόρο στους πρόσφυγες» και θα καταστήσουν «δυσκολότερο για τις οικογένειες να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να σταθούν στα πόδια τους».

Ο διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων Ιμράν Χουσεϊν δήλωσε: «Ο λόγος για τον οποίο πολλοί χρειάζονται υποστήριξη για το άσυλο είναι επειδή το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών απαγορεύει στους αιτούντες άσυλο να εργάζονται όσο αξιολογούνται οι αιτήσεις τους. Η υποστήριξη για το άσυλο παρέχεται μόνο σε άτομα που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, επομένως αυτό το νέο οικονομικό βάρος θα βλάψει μόνο όσους φτάνουν στις ακτές μας χωρίς τίποτα».

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Το Παρατηρητήριο Μετανάστευσης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αμφισβήτησε το πόσα χρήματα θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ανακτήσει η κυβέρνηση μέσω του συστήματος, επισημαίνοντας τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και εισοδήματος μεταξύ των προσφύγων.

Η Δρ Μαντελιν Σάμπτιον δήλωσε: «Το 2023, για παράδειγμα, περίπου το 13% των ατόμων που είχαν λάβει καθεστώς πρόσφυγα πέντε χρόνια νωρίτερα κέρδιζαν περίπου 20.000 λίρες, ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν εργάζονταν είτε είχαν χαμηλότερα εισοδήματα. «Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι, εκτός εάν τα όρια ήταν σημαντικά κάτω από τον κατώτατο μισθό, ένα σχετικά μικρό ποσοστό των ατόμων που είχαν λάβει άσυλο θα κέρδιζαν αρκετά για να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το ένα τέταρτο των ατόμων ηλικίας 16 έως 64 ετών που έλαβαν άσυλο μεταξύ 2015 και 2023 εργάζονταν εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε το 50% στα δύο χρόνια μετά την παροχή ασύλου.

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