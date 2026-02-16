Η ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα για τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα «Η Ενότητα», Τζαβέντ Ασλάμ, ανοίγει ξανά – και αυτή τη φορά με θεσμικούς όρους – ένα ζήτημα που μέχρι χθες κινούνταν ανάμεσα σε τηλεοπτικά πάνελ, αποσπασματικά βίντεο και πολιτική αντιπαράθεση: πότε και πώς το κράτος ανακαλεί διεθνή προστασία, ειδικά όταν το πρόσωπο βρίσκεται στο κέντρο μιας φορτισμένης δημόσιας συζήτησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η διαδικασία ανάκλησης για τον Τζαβέντ Ασλάμ «κουμπώνει» πάνω σε μια ευρύτερη κατεύθυνση εντατικοποίησης των ανακλήσεων ασύλου, μετά από οδηγίες του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, για επανεξέταση υποθέσεων διεθνούς προστασίας.

Στην πράξη, η Υπηρεσία Ασύλου φέρεται να τον έχει ενημερώσει με κλήση ότι το καθεστώς ανακαλείται και ότι έχει προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών να καταθέσει τυχόν αντιρρήσεις με υπόμνημα, πριν από την τελική απόφαση. Αν αμφισβητήσει την απόφαση, προβλέπεται εξέταση σε δεύτερο βαθμό.

Το θέμα αποκτά πρόσθετο βάρος, καθώς – πάντα με βάση τις ίδιες πληροφορίες – μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες εκκίνησε διαδικασία ανάκλησης για 33 πολίτες τρίτων χωρών, από χώρες όπως η Συρία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και το Ιράκ.

Ποιος είναι ο Τζαβέντ Ασλάμ

Ο Τζαβέντ Ασλάμ είναι μια γνωστή φιγούρα στο πεδίο του μεταναστευτικού, με συχνές δημόσιες παρεμβάσεις. Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του έχει αναφέρει ότι ζει στην Ελλάδα περίπου τρεις δεκαετίες, ότι έχει σπουδές στις πολιτικές επιστήμες, ότι ζει στην Αθήνα με την οικογένειά του και ότι είναι εκλεγμένος πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας «Η Ενότητα» από το 2005, εκπροσωπώντας – κατά τους ισχυρισμούς του – δεκάδες χιλιάδες Πακιστανούς/ές.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις με δηλώσεις του για ζητήματα θρησκευτικής παρουσίας (όπως το τζαμί στον Βοτανικό και τη συζήτηση για «ορατότητα» της κοινότητας) αλλά και με το ύφος ορισμένων τοποθετήσεών του σε περιόδους κοινωνικής έντασης.

Η επίμαχη συζήτηση για «γάμο μεταξύ εξαδέλφων»

Στην καρδιά της τρέχουσας αντιπαράθεσης βρέθηκαν αναφορές –που αναπαράγονται ευρέως– ότι σε βιντεοληπτικό υλικό ο Ασλάμ εμφανίζεται να συζητά ζητήματα όπως ο γάμος μεταξύ εξαδέλφων και να επικαλείται τη Σαρία ως «κανόνα» που κατά την προσέγγισή του θα έπρεπε να βρίσκει εφαρμογή και στην Ελλάδα με θέσπιση νόμου.

Το ευρύτερο «μήνυμα» της κυβέρνησης

Η υπόθεση Ασλάμ δεν παρουσιάζεται ως μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, προβάλλεται ως μέρος μιας ευρύτερης γραμμής αυστηρότερου ελέγχου, με την κυβέρνηση να δείχνει ότι οι ανακλήσεις δεν αφορούν «χαρτιά» αλλά ανθρώπους – και ότι ο μηχανισμός ασύλου δεν είναι ανεξέλεγκτος όταν επικαλούνται λόγους δημόσιας τάξης ή όταν προκύπτουν στοιχεία που κατά την κρίση των αρχών αλλάζουν την εικόνα του φακέλου.

Το ποια θα είναι η τελική κατάληξη, μένει να φανεί: η διαδικασία προβλέπει βήματα, δικαιώματα προσφυγής και δεύτερο βαθμό. Όμως η πολιτική ανάγνωση έχει ήδη ξεκινήσει: για μερίδα της κοινής γνώμης είναι «καθυστερημένη διόρθωση» και για άλλους είναι «σκληρό μήνυμα» σε όσους αμφισβητούν ή θέτουν ζητήματα που αφορούν Σύνταγμα και Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκειά

