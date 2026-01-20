Η Ελλάδα ανακάλεσε το καθεστώς ασύλου από Παλαιστίνιο, για τον οποίον υπήρξαν στοιχεία πως πανηγύριζε κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Η υπηρεσία ασύλου ανακάλεσε καθεστώς προστασίας Παλαιστίνιου που προκύπτει ότι συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς και απο τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή μου επανεξέτασης όλων των… Advertisement Advertisement January 20, 2026

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ Διευκρίνισε πως το σχετικό βίντεο δεν δείχνει τον Παλαιστίνιο να συμμετέχει σε πράξεις βίας ή δολοφονιών, αλλά σε πράξεις πανηγυρισμών, ενώ βρίσκεται σε πολλές φωτογραφίες στα social media με υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.

Mohannad Al-Khatib, uno de los terroristas de Hamas que entró a Israel el 7-O, fue encontrado en Bruselas el mes pasado en una manifestación de los fripalestain.

Europa está jodida. pic.twitter.com/BnL9m47xTJ November 9, 2025

They're not all dead though. Mohannad al-Khatib, who can be seen in the video, is now living it up in Belgium. This is him at a pro-Hamas rally in Bruxelles, posted Oct 11, 2025.#leavingGaza

Link in 1st comment https://t.co/R1WqEBBGyp pic.twitter.com/b367LNlwUb — Imshin (@imshin) October 26, 2025

«Υπάρχουν και κάποιες ακόμα πληροφορίες που λάβαμε από την πρεσβεία στο Ισραήλ και από άλλα όργανα της Ευρώπης. Τις επιβεβαιώσαμε και ακολουθήθηκε η διαδικασία», ανέφερε ο κ. Πλεύρης. «Ήδη από το καλοκαίρι έχω δώσει εντολή στην Υπηρεσία Ασύλου να γίνεται επανεξέταση όλων των υποθέσεων ασύλου. Ο συγκεκριμένος είχε πάρει άσυλο τον Μάρτιο του 2025, μετά την επίθεση. Από τη στιγμή που πήρε το άσυλο, δεν προκύπτει από τον φάκελο ότι υπήρχε οποιαδήποτε γνωστοποίηση – ούτε Interpol ούτε ερυθρά αγγελία».

BREAKING: Hamas terrorist Muhamed Khatib, who invaded Israel on October 7 and killed Jews, is now living freely in Belgium and travels to European countries as a free man.



Belgium has welcomed thousands of Gazans over the last 2 years.



Europe is full of Palestinian terrorists. pic.twitter.com/3oWepiA5w6 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) November 8, 2025

Όπως είπε, πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας της χώρας, επομένως η κυβέρνηση δεν μπορεί να δείξει την παραμικρή ανεκτικότητα σε οποιονδήποτε επικαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας, ενώ με τις πράξεις του δείχνει πως συμμετέχει είτε εγκωμιάζοντας είτε συναγελαζόμενος με εγκληματίες που έσφαξαν και βίασαν ανθρώπους. «Τώρα βρίσκεται στο Βέλγιο, όχι στη χώρα μας. Άπαξ πάρεις άσυλο, έχεις το δικαίωμα να ταξιδεύεις παντού. Εμείς με την απόφαση που βγάζουμε, έχουμε και απόφαση απέλασης, αλλά αφού βρίσκεται σε άλλο ευρωπαϊκό έδαφος, θα ακολουθηθεί από κει διαδικασία, δεν έχει πια καθεστώς προστασίας».

Advertisement

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες το κλείσιμο του 2025 ήταν 13.000 λιγότερες σε σχέση με το 2024. «Το 2026 έχει ξεκινήσει το πρώτο 20ήμερο πάλι με λιγότερες ροές, έχουν μειωθεί πολύ από την Τουρκία – πάνω από 50% όλο το προηγούμενο έτος – και φαίνεται πως θα συνεχιστεί αυτό», διευκρίνισε και χαρακτήρισε πιο ανησυχητική την περιοχή της Λιβύης.

«Στη Λιβύη υπάρχει συσσωρευμένος πληθυσμός – 500.000 άτομα εκτοπισμένα από το Σουδάν – εμάς μας απασχολεί περισσότερο το κομμάτι της ανατολικής πλευράς. Η ανατολική πλευρά δεν αναγνωρίζεται από την ΕΕ, άρα όλες οι προσπάθειες ουσιαστικά γίνονται σε διμερές επίπεδο. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να εκμεταλλευτούμε τον χειμώνα, ώστε να ενισχυθούμε διπλωματικά», υπογράμμισε.

«Ως υπουργείο Μετανάστευσης προετοιμάζουμε τις δυο προσωρινές δομές στην Κρήτη σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μπορούμε να έχουμε τη διαχείριση. Οι ροές από Λιβύη είναι κυρίως Σουδάν και δευτερευόντως Αίγυπτος και μετά Μπαγκλαντές. Με Αίγυπτο και Μπαγκλαντές που δεν δικαιούνται άσυλο και πρέπει να δεχτούν επιστροφές, είμαστε σε συνεννόηση. Κάναμε 995 απελάσεις τον Δεκέμβριο. Από την άλλη, οι Σουδανοί κατά βάση δικαιούνται άσυλο, γιατί προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη».

Advertisement

Επιπλέον, ο κ. Πλεύρης γνωστοποίησε ότι την Πέμπτη είναι προγραμματισμένο Συμβούλιο Υπουργών με κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μια κλειστή σύσκεψη προκειμένου να συζητηθεί η δημιουργία κέντρου επιστροφών στην Αφρική.

«Είναι κοινή πεποίθηση πολλών χωρών της ΕΕ ότι η λύση στο μεταναστευτικό έγκειται στο να ξέρει όποιος ήρθε παράνομα πως αν δεν μπορεί να επιστραφεί στη χώρα του, δεν θα μείνει στην Ευρώπη αλλά θα πάει σε χώρο επιστροφής στην Αφρική, κάτι πολύ αποτρεπτικό».

Advertisement