Αν είσαι σαν τους περισσότερους Έλληνες, πιθανότατα έχεις κάποια χρήματα στην τράπεζα. Ίσως τα κρατάς «για κάποια δύσκολη στιγμή», ίσως περιμένεις να μαζέψεις περισσότερα, ή απλά δεν ξέρεις τι άλλο να κάνεις μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 2015, ο Έλληνας δε μπορεί να εμπιστευτεί εύκολα τα χρήματά του σε κάποιον. Όλοι θυμόμαστε τα 550€ στο ATM και τον φόβο. Αυτή, λοιπόν, είναι μια ιστορία για δύο Έλληνες που κατάλαβαν αυτό το πρόβλημα και αποφάσισαν να κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Μια ιδέα σε έναν σταθμό του μετρό

Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης και ο Κωνσταντίνος Φαλιάγκας, δύο Έλληνες μηχανικοί και φίλοι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στέκονταν στις ράγες του σταθμού Canary Wharf στο Λονδίνο και συζητούσαν για κάτι που τους απασχολούσε καιρό: γιατί είναι τόσο δύσκολο για τον μέσο άνθρωπο να επενδύσει τα χρήματά του;Εκείνη τη μέρα, χωρίς χαρτί και στυλό, σχεδίασαν προφορικά την πρώτη version του προϊόντος. Λίγους μήνες αργότερα, θα είχαν παραιτηθεί από τις δουλειές τους την ίδια ημέρα.

Κατέβασε το app εδώ!

Από το Μετσόβιο στη Morgan Stanley και το PlayStation

Ο Αλέξανδρος σπούδασε στο Μετσόβιο, μετά στο London School of Economics και το Imperial, και κατέληξε Trading Strategist στη Morgan Stanley. Ο Κώστας πήρε παρόμοια πορεία, στο Imperial College για μεταπτυχιακό στη σχεδίαση μικροτσίπ, μετά senior software engineer στο PlayStation.

Δύο καριέρες που πολλοί θα ζήλευαν. Καλοί μισθοί, ασφάλεια, προοπτικές. Η τυπική ιστορία επιτυχίας για Έλληνα που «τα κατάφερε έξω». Ήταν συγκάτοικοι στο Λονδίνο, μαζί με άλλους τρεις φίλους. Και κάθε φορά που μιλούσαν με οικογένεια και φίλους στην Ελλάδα, άκουγαν την ίδια ερώτηση: «Πώς μπορώ να επενδύσω τα χρήματά μου; Θέλω να κάνω κάτι, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω.»

Η ερώτηση ερχόταν από παντού. Από τον κολλητό που μόλις είχε πάρει τον πρώτο του μισθό. Από την αδερφή που ήθελε να βάλει κάτι στην άκρη για το παιδί της. Από τον θείο που ήξερε ότι τα λεφτά στην τράπεζα χάνουν αξία, αλλά δεν ήξερε τι άλλο να κάνει.

«Σημασία δεν έχει σε τι επενδύεις, αλλά πώς το σερβίρεις»

Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα ήρθε σε ένα ταξίδι του Αλέξανδρου στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας με έναν expert του fintech, άκουσε μια φράση που του έμεινε: «Σημασία δεν έχει σε τι επενδύεις, αλλά πώς το σερβίρεις στον κόσμο.» Γύρισε στο Λονδίνο με μια ιδέα. Ένα απόγευμα, καθώς μαγείρευε στην κουζίνα του διαμερίσματός τους, ο Κώστας μπήκε μέσα. Είχαν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο, όμως εκείνο το απόγευμα ήταν που αποφάσισαν να το κάνουν πράξη.

«Θέλω να ξέρω ότι είσαι 100% μέσα», είπε ο ένας στον άλλον. «Να ξέρω ότι είσαι all-in.»

Παραιτήθηκαν την ίδια ημέρα. Όχι επειδή είχαν κουραστεί από τις δουλειές τους. Όχι από burnout. Αλλά επειδή πίστευαν τόσο πολύ σε αυτό που ήθελαν να φτιάξουν. Έτσι γεννήθηκε η Wealthyhood.

Δες περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Τι είναι η Wealthyhood και γιατί μας αφορά όλους ανεξαιρέτως

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η Wealthyhood έχει πάνω από 60,000 χρήστες σε UK και Ευρώπη, €4.5 εκατομμύρια χρηματοδότηση, και είναι η πρώτη και μοναδική επενδυτική εφαρμογή με άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Η Ελλάδα έχει φουλ ταλέντο», λέει ο Κώστας. «Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την Αγγλία. Θέλαμε να χτίσουμε κάτι εδώ, για εδώ. Όχι να είμαστε ακόμα μια ξένη εφαρμογή που απλά… υπάρχει στην Ελλάδα.»

Αλλά τι σημαίνει αυτό για σένα;

Σημαίνει ότι αν αποφασίσεις να ξεκινήσεις να επενδύεις, δεν χρειάζεται να εμπιστευτείς μια εταιρεία με έδρα στην Κύπρο, τη Μάλτα ή κάποιο εξωτικό νησί. Η Wealthyhood ξεκίνησε στο UK, όπου απέκτησε δεκάδες χιλιάδες χρήστες και μόνο αφού απέδειξε ότι δουλεύει, αποφάσισε να έρθει και στην Ελλάδα. Τα χρήματά σου προστατεύονται από ελληνικό νόμο, με €30,000 προστασία από το Συνεγγυητικό. Αν έχεις απορία, απαντάει πραγματικός άνθρωπος, στα ελληνικά, από την ομάδα στην Αθήνα — όχι bot.

Γιατί όμως να ασχοληθείς καν με επενδύσεις;

Εδώ είναι η αλήθεια που κανείς δεν σου λέει: κάθε χρόνο που περνάει, τα χρήματά σου χάνουν αξία. Ο πληθωρισμός τρώει περίπου 2-3% τον χρόνο. Η τράπεζά σου σου δίνει σχεδόν 0%. Κάνε τα μαθηματικά. «Λόγω πληθωρισμού, ο μόνος 100% σίγουρος τρόπος να χάσεις λεφτά είναι να μην κάνεις τίποτα», λέει ο Αλέξανδρος.

Αλλά πριν τρέξεις να κατεβάσεις οποιαδήποτε εφαρμογή, ας απαντήσουμε στις ερωτήσεις που πιθανότατα έχεις ήδη στο μυαλό σου.

Κατέβασε το app εδώ!

Οι απορίες που μπορεί να έχεις

«Δεν ξέρω τίποτα από επενδύσεις. Δεν είναι για εμένα.»

«Μας λείπει από το σχολείο και από το σπίτι η εκπαίδευση για τα οικονομικά», παραδέχεται ο Αλέξανδρος. «Γι’ αυτό ο κόσμος φοβάται. Κανείς δεν του έμαθε.»

Η Wealthyhood δε σε πετάει στα βαθιά, καθώς έχει πάνω από 50 εκπαιδευτικούς οδηγούς μέσα στο app, από το τι είναι ETF, μέχρι πώς δουλεύει ο ανατοκισμός, αλλά και καθημερινά νέα της αγοράς, απλές αναλύσεις, videos στα ελληνικά, επενδυτικό λεξικό με απλές εξηγήσεις.

Οι επενδύσεις δεν είναι rocket science. Απλά κανείς δε σου τις εξήγησε ποτέ σωστά. Δε χρειάζεται να ξέρεις, χρειάζεται να αρχίσεις, και να μαθαίνεις καθώς κάνεις.

«Δεν έχω αρκετά λεφτά. Θα ξεκινήσω όταν μαζέψω.»

Αυτός είναι ίσως ο μεγαλύτερος μύθος. «Οι επενδύσεις δεν είναι για τους πλούσιους», τονίζει ο Κώστας. «Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να ξεκινήσεις.»

Στη Wealthyhood μπορείς να ξεκινήσεις από 1€, κυριολεκτικά. Με τις κλασματικές μετοχές (fractional shares), δε χρειάζεται να αγοράσεις ολόκληρη μετοχή της Apple που κοστίζει €200+, γιατί μπορείς να αγοράσεις ένα κομμάτι της. €5, €10, €50, ό,τι σε βολεύει.

Το μυστικό δεν είναι πόσα βάζεις. Είναι ότι βάζεις κάτι, κάθε μήνα, με συνέπεια. €50 τον μήνα για 20 χρόνια μπορεί να γίνουν εκατοντάδες χιλιάδες.

«Θα χάσω όλα μου τα λεφτά;»

Κάθε επένδυση έχει ρίσκο, αυτό είναι αλήθεια και δε θα σου πει κανείς το αντίθετο. Αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ «παίζω στο καζίνο» και «χτίζω κάτι μακροπρόθεσμα». Η Wealthyhood δεν είναι για day trading, ούτε για να “τζογάρεις” τα λεφτά σου. Είναι για ανθρώπους που θέλουν να βάλουν τα λεφτά τους να δουλεύουν: αργά, σταθερά, με υπομονή, αλλά και αποτέλεσμα.

Κι αν δεν είσαι έτοιμος για μετοχές; Υπάρχει το Savings Vault, σαν έξυπνος κουμπαράς. Βάζεις τα χρήματά σου, παίρνεις περίπου 2% επιτόκιο (πολύ καλύτερο από την τράπεζα), και έχεις άμεση πρόσβαση όποτε τα χρειαστείς, χωρίς δεσμεύσεις.

«Είναι ασφαλές; Μπορώ να εμπιστευτώ μια εφαρμογή;»

Δίκαιη ερώτηση. Γι’ αυτό ακριβώς η Wealthyhood πήρε άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αυτό σημαίνει:

• Προστασία έως €30,000 από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (ΣΚΕΕΥ)

• Τα χρήματά σου σε διαχωρισμένους (segregated) λογαριασμούς — ξεχωριστά από τα δικά τους και ξεχωριστά από των υπολοίπων πελατών

• Τα χρήματα και οι επενδύσεις κρατούνται στο όνομά σου

• Δε δανείζουν τα χρήματά σου σε τρίτους

• Καμία πολύπλοκη μόχλευση ή παράγωγα

Και αν έχεις απορία; Δε μιλάς με bot. Απαντάει πραγματικός άνθρωπος, στα ελληνικά, από την ομάδα στην Αθήνα.

«Δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ αγορές κάθε μέρα»

Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται και αυτό είναι το ωραίο. Με το Autopilot, ρυθμίζεις μία φορά πόσα θέλεις να επενδύεις κάθε μήνα και σε τι. Μετά, ξεχνιέσαι. Το app κάνει τη δουλειά αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να θυμάσαι.

Κι αν δεν ξέρεις τι να διαλέξεις; Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιμα εργαλεία, όπως το AI Portfolio Builder σε καθοδηγούν στα πρώτα σου βήματα. «Set it and forget it» — σαν να πληρώνεις τον εαυτό σου πρώτα, κάθε μήνα.

Δες περισσότερα εδώ!

«Θα πληρώσω κρυφές χρεώσεις;»

Οι επενδύσεις σε μετοχές και ETFs είναι χωρίς προμήθειες, γι’αυτό και κάθε ευρώ που βάζεις, δουλεύει για σένα. Υπάρχει δωρεάν πλάνο για πάντα. Αν θέλεις extra features, με καλύτερα επιτόκια και premium περιεχόμενο, υπάρχουν πλάνα από €2.99/μήνα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. Σύγκρινε αυτό με τις χρεώσεις της τράπεζάς σου για διεθνείς μετοχές. Θα καταλάβεις τη διαφορά.

Η αρχή είναι πάντα το πιο δύσκολο

«Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι Έλληνες με τα λεφτά τους;», ρωτάω τον Αλέξανδρο. «Αργούν πάρα πολύ να τα βάλουν να δουλεύουν. Έχουν συνδέσει την επένδυση με τα ακίνητα ή το crypto — κάτι μεγάλο, απόμακρο, τρομακτικό. Αλλά η επένδυση μπορεί να είναι €50 τον μήνα, αυτόματα, χωρίς καν να το σκέφτεσαι.»

«Και αν μπορούσες να πεις ένα πράγμα στον 30άρη που φοβάται να ξεκινήσει;» «Σε 10 χρόνια θα ευχόσουν να είχες ξεκινήσει σήμερα. Όχι λόγω των χρημάτων μόνο, αλλά και λόγω της εμπειρίας και της γνώσης που θα είχες. Η καλύτερη στιγμή ήταν πριν 10 χρόνια. Η δεύτερη καλύτερη είναι τώρα.»

Ξέρω τι σκέφτεσαι. «Θα το κοιτάξω αργότερα ή θα το κάνω όταν έχω περισσότερα.» «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν σου ζητάει κανείς να βάλεις τις οικονομίες της ζωής σου. Βάλε €10. Δες πώς είναι. Μάθε πώς δουλεύει και κάνε το πρώτο βήμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο μελλοντικός σου εαυτός θα σε ευχαριστήσει.

Κατέβασε το Wealthyhood δωρεάν & άνοιξε το λογαριασμό σου σε 3 λεπτά! Χρησιμοποίησε τον κωδικό WEALTHYHOOD0226 & κέρδισε μια δωρεάν μετοχή με την πρώτη σου κατάθεση €100.

