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Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου στο Οίτυλο της Μάνης, όταν μια γυναίκα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει μέσα στην πισίνα καταλύματος.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, η οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια απεγκλώβισε με ασφάλεια και το ανήλικο παιδί της που επέβαινε μαζί της.

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Βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, τραβηγμένο το βράδυ της ίδιας ημέρας, καταγράφει τη διαδικασία απομάκρυνσης του οχήματος από την πισίνα. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένα αγροτικό όχημα χρησιμοποιείται για να ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο εκτός του νερού.

Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να δίνει οδηγίες στους παρευρισκόμενους, ζητώντας τους να απομακρυνθούν από το σημείο, καθώς το αυτοκίνητο ήταν δεμένο και ανασυρόταν από την πισίνα.

Το όχημα παρέμεινε μέσα στο νερό για περίπου πέντε ώρες, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Παράλληλα, μεγάλη ποσότητα νερού από την πισίνα χύθηκε στον δρόμο, γεγονός που τράβηξε την προσοχή όσων περνούσαν από το σημείο.

Στην ΕΡΤ μίλησε και μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή για μπάνιο την ώρα του ατυχήματος, περιγράφοντας όσα έζησε. «Την ώρα που πήγα να πάρω το αυτοκίνητό μου μετά το μπάνιο μου, γιατί η θάλασσα είναι ακριβώς από κάτω, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και άρχισαν να τρέχουν πάρα πολλά νερά.

Φοβηθήκαμε όλοι οι λουόμενοι, γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Ανεβήκαμε σε ένα σημείο και είδαμε ένα αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα. Ευτυχώς δεν είχε βυθιστεί, ενώ ευτυχώς δεν κολυμπούσε κανείς εκείνη τη στιγμή στην πισίνα, καθώς ήταν περίπου 17:00 με 17:30 το απόγευμα. Από το αυτοκίνητο βγήκε μια κυρία, έβγαλε το παιδί από μέσα και στη συνέχεια άλλη μία γυναίκα έσπευσε να βοηθήσει», ανέφερε η αυτόπτης μάρτυρας.