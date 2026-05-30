Μια οικογενειακή απόδραση στην Κεφαλονιά εξελίχθηκε σε δυσάρεστη περιπέτεια για έναν 39χρονο πατέρα δύο παιδιών, όταν δεν του επετράπη η επιβίβαση στην πτήση επιστροφής προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και ζει στη Βρετανία σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του, ο Κάιλ Χάρις βρέθηκε αντιμέτωπος με τις νέες μεταναστευτικές ρυθμίσεις που αφορούν άτομα με διπλή υπηκοότητα.

Το αμερικανικό διαβατήριο δημιούργησε προβλήματα

Ο 39χρονος ταξίδεψε στην Κεφαλονιά μαζί με τη σύζυγό του, Ρουθ, και τους δύο γιους τους για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο για την επιστροφή, ενημερώθηκαν πως ο ίδιος δεν μπορούσε να επιβιβαστεί, καθώς είχε μαζί του μόνο αμερικανικό διαβατήριο και όχι βρετανικό.

Ο Χάρις γεννήθηκε στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών από Βρετανίδα μητέρα και Αμερικανό πατέρα, ο οποίος υπηρετούσε στη Βασιλική Αεροπορία. Παρότι μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν καν γίνει ενός έτους, όπου και ζει μόνιμα έκτοτε, οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία δημιούργησαν εμπόδιο στην επιστροφή του.

Οι νέοι κανόνες εισόδου στη Βρετανία

Μέχρι πρότινος, πολλοί πολίτες με διπλή υπηκοότητα είχαν τη δυνατότητα να εισέρχονται στη Βρετανία χρησιμοποιώντας διαβατήριο άλλης εθνικότητας. Από τον Φεβρουάριο, όμως, ισχύουν νέοι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους απαιτείται έγκυρο βρετανικό ή ιρλανδικό διαβατήριο ή ειδική ψηφιακή άδεια εισόδου.

Τι δήλωσε η σύζυγος του 39χρονου

Η σύζυγός του περιέγραψε δημόσια την περιπέτεια της οικογένειας, εκφράζοντας την αγανάκτησή της: «Φανταστείτε να σας λένε ότι ο σύζυγός σας δεν μπορεί να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι ζει εκεί επί 39 χρόνια, πληρώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές επί 24 χρόνια, φοίτησε σε βρετανικά σχολεία, μεγαλώνει Βρετανούς πολίτες και έχει χτίσει ολόκληρη τη ζωή του εκεί», έγραψε.

Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε καμία σαφής ενημέρωση για τις αλλαγές στους κανονισμούς, ούτε κατά την αγορά των εισιτηρίων ούτε πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες: είτε η έκδοση βρετανικού διαβατηρίου από την Ελλάδα είτε η αίτηση για ειδική άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο διαδικασίες που ενδέχεται να διαρκέσουν από τρεις έως και οκτώ εβδομάδες.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω της κατάστασης της υγείας του Χάρις, ο οποίος ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για όγκο στην υπόφυση και είχε προμηθευτεί φάρμακα μόνο για τη διάρκεια των διακοπών.

«Πρέπει να επιστρέψει για να δει τον θεράποντα ιατρό του και να λάβει την αγωγή του. Είχαμε προγραμματίσει να λείψουμε μόνο μία εβδομάδα», δήλωσε η σύζυγός του.

Παράλληλα, η οικογένεια έχει ήδη επικοινωνήσει με το βρετανικό προξενείο στην Ελλάδα και το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά γέννησης και φορολογικά στοιχεία, σε μια προσπάθεια να επισπευστούν οι διαδικασίες.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς πολίτες διπλής υπηκοότητας να δηλώνουν πως δεν γνώριζαν τις αλλαγές. Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι νέοι κανονισμοί αποτελούν μέρος της ψηφιοποίησης του μεταναστευτικού συστήματος, με στόχο την αυστηρότερη διαχείριση των εισόδων και την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα.

Πάντως, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς και άλλες οικογένειες με διπλή υπηκοότητα έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ανάλογα προβλήματα, εν μέσω παραπόνων για ελλιπή ενημέρωση.

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία Jet2 υποστήριξε ότι το προσωπικό της ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις οδηγίες των βρετανικών αρχών, επισημαίνοντας πως οι ταξιδιώτες οφείλουν να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις απαιτήσεις κάθε μετακίνησης.

