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Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Ιούλιο προσφέρει μια πολύτιμη, έστω προσωρινή, ανάσα σε εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Ευρωζώνης. Η διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25% σημαίνει ότι για τον Αύγουστο δεν θα υπάρξει νέα επιβάρυνση στις δόσεις των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Ωστόσο, η ηρεμία αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί σύντομη. Η προσοχή πλέον στρέφεται στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όταν η ΕΚΤ θα διαθέτει νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και τις επιπτώσεις από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι τότε θα υπάρξει νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας το επιτόκιο στο 2,50%.

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Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις της Φρανκφούρτης. Αν οι πιέσεις στις τιμές επιμείνουν, η ΕΚΤ δύσκολα θα αποφύγει μία ακόμη αύξηση του κόστους δανεισμού.

Για τους δανειολήπτες, ο Αύγουστος λειτουργεί ως «μήνας χάριτος». Μια ενδεχόμενη αύξηση από τον Σεπτέμβριο θα μεταφραστεί σε υψηλότερες μηνιαίες δόσεις για όσους έχουν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες

Ενδεικτικά επιτόκια και επίδραση πιθανής αύξησης της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο

Κατηγορία Σήμερα Εάν η ΕΚΤ αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25% τον Σεπτέμβριο Βασικό επιτόκιο ΕΚΤ (Διευκόλυνση Αποδοχής Καταθέσεων) 2,25% 2,50% (σενάριο αγοράς) Μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (Ελλάδα) 3,50% 3,75% Μέσο επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (Ελλάδα) 4,20% 4,45% Μέσο επιτόκιο νέων δανείων προς ΜμΕ με κυμαινόμενο επιτόκιο 4,43% 4,68%

Ενδεικτικά παραδείγματα

Παράδειγμα δανείου Σήμερα Μετά από αύξηση 0,25% Διαφορά Στεγαστικό 100.000 € (25 έτη) Επιτόκιο 3,50% – Δόση περίπου 501 € Επιτόκιο 3,75% – Δόση περίπου 514 € +13 €/μήνα ή +156 €/έτος Επιχειρηματικό 200.000 € (15 έτη) Επιτόκιο 4,20% – Δόση περίπου 1.500 € Επιτόκιο 4,45% – Δόση περίπου 1.525 € +25 €/μήνα ή +300 €/έτος