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Ο ράπερ ζήτησε από την ομάδα παραγωγής να προβάλει τη σύζυγό του στις γιγαντοοθόνες του σταδίου μπροστά στο κοινό.

Οι θεατές συμμετείχαν στο τραγούδι για τα γενέθλια της τραγουδίστριας, ενώ ταυτόχρονα ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων φώτισε τον ουρανό.

Η Μπιγιονσέ παρακολούθησε τη στιγμή από τη σουίτα της, χαιρετώντας τους θαυμαστές της και εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.

Παράλληλα, η μητέρα της, Τίνα Νόουλς, δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τα γενέθλια της κόρης της.

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Μια ξεχωριστή έκπληξη επιφύλαξε ο Jay-Z στη σύζυγό του, Μπιγιονσέ, για τα 45α γενέθλιά της, διακόπτοντας για λίγο τη συναυλία του στο Λονδίνο προκειμένου να της ευχηθεί δημόσια.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο 56χρονος ράπερ εμφανίστηκε στη βρετανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της περιορισμένης σειράς συναυλιών του για την JAŸ-Z 30 Tour. Κάποια στιγμή, σταμάτησε το πρόγραμμα και ζήτησε από την ομάδα παραγωγής να εντοπίσει τη Μπιγιονσέ, η οποία παρακολουθούσε τη συναυλία από σουίτα.

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Σε ένα σύντομο διάλειμμα ανάμεσα στα τραγούδια, ο Jay-Z ακούστηκε να ρωτά την ομάδα παραγωγής αν είχαν «το πλάνο» της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας στις γιγαντοοθόνες του σταδίου.

Μόλις η κάμερα έδειξε τη σουίτα, το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες. Η Μπιγιονσέ εμφανίστηκε χαμογελαστή, περιτριγυρισμένη από φίλους, και σχημάτισε με τα χέρια της το χαρακτηριστικό σήμα της Roc Nation, της αμερικανικής εταιρείας ψυχαγωγίας και μουσικής που ίδρυσε ο Jay-Z το 2008.

Της τραγούδησε «Happy Birthday»

Λίγο αργότερα, ο Jay-Z άρχισε να τραγουδά το «Happy Birthday», με τους θεατές να τον ακολουθούν και να συμμετέχουν στη γιορτινή στιγμή.

Η έκπληξη, όμως, είχε και συνέχεια. Την ώρα που το κοινό τραγουδούσε για τα γενέθλια της Μπιγιονσέ, ο ουρανός πάνω από το στάδιο φωτίστηκε από ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων.

Η τραγουδίστρια παρακολουθούσε τη στιγμή από τη σουίτα, φορώντας ένα φούτερ. Χαιρέτησε τους θαυμαστές, τους έστειλε φιλιά και συνέχισε να χαμογελά, κοιτάζοντας προς τον ουρανό καθώς τα πυροτεχνήματα συνεχίζονταν.

«Ω, Θεέ μου» σχημάτισε με τα χείλη της η Μπιγιονσέ, λίγο πριν ο ράπερ συνεχίσει κανονικά τη συναυλία του.

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Η δημόσια ευχή της μητέρας της

Την ίδια ημέρα, η μητέρα της Μπιγιονσέ, Τίνα Νόουλς, ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Η μητέρα της αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη κόρη της ως «έναν εξαιρετικό άνθρωπο».

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«Ακόμα και μέσα σε όλον αυτόν τον, μερικές φορές, τρομερό θόρυβο, συνεχίζεις και προχωράς μπροστά», έγραψε και πρόσθεσε: «Δημιουργείς, αγαπάς, στηρίζεις τους άλλους, γράφεις συνεχώς ιστορία και χρησιμοποιείς αυτό το ιδιοφυές μυαλό σου, δουλεύοντας σκληρά, κοιτώντας τη δουλειά σου και ζώντας τη ζωή σου στο έπακρο. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ».

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