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Στιγμές αναστάτωσης σημειώθηκαν στην πολυτελή κατοικία της Μπιγιονσέ και του Jay-Z, όταν ένας 63χρονος άντρας προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στις μηχανικές πύλες της έπαυλης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Fox News, ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα τη στιγμή της πρόσκρουσης. Αμέσως μετά το συμβάν συνελήφθη, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς ανέφερε ότι αισθανόταν πόνους.

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A 63-year-old man has been arrested after driving his vehicle at high speed into the security gate of Beyoncé and Jay-Z’s home. pic.twitter.com/zDYZFVWIsR — Pop Fusion HQ (@PopFusionHQ) July 17, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 63χρονος να αντιμετώπιζε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, καθώς φέρεται να ήταν αποπροσανατολισμένος. Αστυνομικές πηγές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν απειλές ούτε ενδείξεις πως γνώριζε ότι το σπίτι ανήκει στη διάσημη τραγουδίστρια και τον γνωστό ράπερ.

Μάλιστα, λίγο πριν από το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να είχε σταματήσει σε άλλη κατοικία της περιοχής αναζητώντας μία γυναίκα που δεν διέμενε εκεί, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα του συμβάντος. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ το όχημα του 63χρονου έχει κατασχεθεί.

Man arrested after crashing into front gate of Jay-Z and Beyonce's East Hampton mansion https://t.co/Aa5sK9z7Ip — Daily Mail (@DailyMail) July 18, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το διάσημο ζευγάρι απέκτησε την παραθαλάσσια έπαυλη στην περιοχή Χάμπτονς το 2017, καταβάλλοντας 26 εκατομμύρια δολάρια. Το ακίνητο εκτείνεται σε περίπου 12.000 τετραγωνικά και διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, εννέα μπάνια, βιβλιοθήκη, μεγάλους χώρους υποδοχής και ανοιχτή κουζίνα.

Με πληροφορίες από Fox News