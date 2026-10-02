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Οι δύο εμπλεκόμενοι αναφέρθηκαν στη διενέργεια ΚΑΡΠΑ, στη χορήγηση αδρεναλίνης και στη χρήση του απινιδωτή κατά την κρίσιμη στιγμή της ανακοπής.

Ο 58χρονος γιατρός αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή ή επαγγελματική σχέση με τον ασθενή, ισχυριζόμενος ότι προσέτρεξε στο περιστατικό μόνο μετά από ενημέρωση.

Αντιθέτως, η 56χρονη κατηγορούμενη υποστήριξε ότι αντέδρασε ακαριαία, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες ιατρικές πρακτικές μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν τη δική τους εκδοχή σχετικά με την καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, εξέφρασαν απόψεις για την πιθανή αιτία της ανακοπής, επικαλούμενοι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και ιατρικούς παράγοντες.

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Στις κινήσεις τους από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε την κρίσιμη επιδείνωση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ αναφέρθηκαν στις απολογίες τους ο 58χρονος γιατρός και η 56χρονη κατηγορούμενη. Οι δύο γιατροί περιέγραψαν τι συνέβη μέσα στο δωμάτιο θεραπείας, ποιος έκανε ΚΑΡΠΑ και ποιος χορήγησε την αδρεναλίνη, ενώ έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις για τον απινιδωτή και τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό βρισκόταν σε ραντεβού με άλλον ασθενή και δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο, αρνούμενος την κατηγορία που του αποδίδεται και την εμπλοκή του στο περιστατικό.

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«Δεν αντιλήφθηκα να συμβαίνει το οτιδήποτε όσο ήμουν στο ραντεβού μου», αναφέρει. Όπως λέει, μία από τις βοηθούς της συζύγου του τον ενημέρωσε ότι «έχουμε πρόβλημα στο inus».

«Σηκώθηκα αμέσως και πήγα στο δωμάτιο θεραπείας. Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι», περιγράφει. Υποστηρίζει ότι έλεγξε τον σφυγμό του και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, ενώ η σύζυγός του χορήγησε ένα ml αδρεναλίνης.

Η 56χρονη κατηγορούμενη, από την πλευρά της, περιγράφει ως πρώτο βήμα την τοποθέτηση μάσκας οξυγόνου στον Μαζωνάκη και την προσπάθειά της να καλέσει τον σύζυγό της.

«Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον γιατρό. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον γιατρό», αναφέρει.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, άρχισε η ίδια ΚΑΡΠΑ. «Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία», αναφέρει.

Για τη χορήγηση της αδρεναλίνης λέει: «Η αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ», ενώ υποστηρίζει ότι «όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό».

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Η κλήση στο ΕΚΑΒ



Κοινό σημείο στις δύο απολογίες είναι η αναφορά στην κλήση του ΕΚΑΒ. Η 56χρονη υποστηρίζει ότι μέσα στον πανικό χρειάστηκαν περίπου πέντε λεπτά. «Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ», αναφέρει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο θα ήταν ίδιες ακόμη και εάν το περιστατικό είχε συμβεί σε νοσοκομείο.

«Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο», αναφέρει.

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Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι ζήτησε να κληθεί το ΕΚΑΒ και ανέφερε ότι επρόκειτο για καρδιολογικό περιστατικό, ζητώντας καρδιολογική μονάδα.

Τι λένε για τον απινιδωτή



Για τον απινιδωτή, ο 58χρονος αναφέρει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή υπήρχε ασυστολία. «Από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε», υποστηρίζει, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν είχε ελέγξει ποτέ τη λειτουργία του.

Η 56χρονη κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι έθεσε τον απινιδωτή σε λειτουργία και ότι έδειξε ασυστολία. «Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του “Ελπίς”», αναφέρει. «Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή», προσθέτει.

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Η μεταφορά στο «Ελπίς»



Ο 58χρονος αναφέρει ότι δεν ακολούθησε τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, εξηγώντας: «Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ».

Η 56χρονη κατηγορούμενη δίνει τη δική της εκδοχή για το εάν επιχείρησε να ακολουθήσει το ασθενοφόρο. «Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος», υποστηρίζει.

Για τη μεταφορά του Μαζωνάκη από το ιατρείο αναφέρει ακόμη ότι έγινε με καρέκλα και όχι με φορείο. «Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ», αναφέρει.

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Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι ο ασθενής έφυγε από το ιατρείο σε ασυστολία. «Ο ασθενής έφυγε από το ιατρείο σε ασυστολία, δεν ξέρουμε όμως πότε επήλθε ο εγκεφαλικός θάνατος», αναφέρει.

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Τι λένε για την αιτία της ανακοπής



Ερωτηθείσα για την αιτία της ανακοπής, η 56χρονη κατηγορούμενη δηλώνει ότι δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα.

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση», αναφέρει.

Στη συνέχεια κάνει αναφορά στην ασταθή στηθάγχη Prinzmetal, λέγοντας ότι συνδέεται με τη χρήση κοκαΐνης και ότι «θα μπορούσε να εξηγήσει την ανακοπή που έπαθε ο Μαζωνάκης».

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Ο 58χρονος αναφέρεται επίσης στην ιατροδικαστική εξέταση, σημειώνοντας ότι η αιτία θανάτου είχε προσδιοριστεί ως απροσδιόριστη και ότι αναμένονταν τα αποτελέσματα του παθολογοανατομικού, τοξικολογικού και ιστολογικού ελέγχου.

Η θέση του 58χρονου για τον ρόλο του

Στην απολογία του ο 58χρονος επιμένει ότι ο Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής.

«Δεν είχα ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, λειτουργιματική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλιπόντα», αναφέρει.

Όπως υποστηρίζει, ο τραγουδιστής ήταν θεραπευόμενος της συζύγου του. Για τα θεραπευτικά μηχανήματα του ιατρείου αναφέρει ότι δεν τα χειριζόταν.

«Δεν έχω λάβει καμία τέτοια εκπαίδευση και δεν με αφορά να λάβω. Δεν ακουμπάω κανένα από τα θεραπευτικά μηχανήματα», αναφέρει.

Τέλος, για τη διαγραφή των ραντεβού από το iCloud υποστηρίζει ότι «όλα τα ραντεβού διαγράφονται μετά την ολοκλήρωσή τους», ενώ η 56χρονη κατηγορούμενη απαντά στην ίδια ερώτηση:

«Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματειακά».

Πηγή: Dikastiko.gr