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Η Meta αιτιολόγησε τον αποκλεισμό επικαλούμενη το αυτοματοποιημένο σύστημά της, το οποίο ταξινομεί αναφορές στον φεμινισμό και τα κοινωνικά θέματα ως ακατάλληλες για προώθηση.

Οι υπεύθυνοι του θεάτρου κατήγγειλαν την απόφαση ως παραβίαση των δικαιωμάτων τους και προσπάθεια φίμωσης ενός ιστορικού λογοτεχνικού έργου.

Η εταιρεία πρότεινε στο θέατρο την αφαίρεση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών από το διαφημιστικό κείμενο για να επιτραπεί η προβολή της παράστασης.

Οι συντελεστές του έργου υποστήριξαν ότι ο περιορισμός αυτός αποτελεί μορφή μεροληψίας και επικίνδυνης χειραγώγησης της ενημέρωσης του κοινού.

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Σε ένα θέατρο της Βαρκελώνης απαγορεύτηκε να προωθήσει στο Instagram και το Facebook τη θεατρική διασκευή του έργου της Βιρτζίνια Γουλφ «Ένα δικό σου δωμάτιο» (A Room of One’s Own), επειδή το έργο περιλαμβάνει «κοινωνικά θέματα».

Όταν το πρόσφατα επαναλειτουργήσαν Teatre Raval —το οποίο διαθέτει 193 θέσεις— ζήτησε εξηγήσεις από τη Meta (τη μητρική εταιρεία των δύο μέσων κοινωνικής δικτύωσης) για τον αποκλεισμό της προώθησής του, έλαβε την απάντηση ότι «οποιαδήποτε αναφορά σε πολιτικά δικαιώματα, φεμινισμό ή κοινωνική μεταρρύθμιση [θέματα κεντρικής σημασίας στο έργο της Γουλφ] ταξινομείται συνήθως ως “κοινωνικό θέμα” από το αυτοματοποιημένο σύστημά μας» και αποκλείεται μέσω φίλτρων.

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Για την επίλυση του ζητήματος, η Meta πρότεινε την αφαίρεση «λέξεων-κλειδιών», ώστε το κείμενο να μην δίνει την εντύπωση ότι προάγει τον ακτιβισμό.

Το θέατρο, όπως αναφέρει ο Guardian, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Αισθανόμαστε την υποχρέωση να μιλήσουμε για την αδικία και την παραβίαση των δικαιωμάτων μας, καθώς δεν μας επιτρέπεται να προωθήσουμε ένα φεμινιστικό έργο – συγκεκριμένα, ένα έργο της Βιρτζίνια Γουλφ, η οποία γεννήθηκε το 1882. Τι μπορούμε να κάνουμε; Ως θέατρο, οφείλουμε να γνωστοποιούμε τις δράσεις μας… και να αξιοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε το κοινό να ενημερώνεται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις».

Η θεατρική παράσταση –ένας μονόλογος με πρωταγωνίστρια την Κλάρα Σάντσις– αποτελεί διασκευή μιας σειράς ομιλιών που έδωσε η Γουλφ το 1928 στα κολέγια Newnham και Girton, τα οποία ήταν τότε τα δύο μοναδικά κολέγια του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ που δέχονταν γυναίκες.

Οι ομιλίες αυτές εκδόθηκαν το επόμενο έτος ως δοκίμιο με θέμα τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την πρόσβασή της στην εκπαίδευση. Αν και οι γυναίκες γίνονταν δεκτές για σπουδές στο Κέιμπριτζ ήδη από το 1869, δεν τους επιτρεπόταν να λάβουν πτυχίο παρά μόνο από το 1948 και μετά.

Η Γουλφ υποστήριζε ότι, για να δημιουργήσει μια γυναίκα λογοτεχνία υψηλής ποιότητας, «πρέπει να έχει χρήματα και ένα δωμάτιο δικό της». Στο ημερολόγιό της έγραφε ότι ανέμενε να δεχθεί επιθέσεις ως φεμινίστρια για όσα είχε γράψει.

«Δεν γνωρίζουμε αν η προβολή απορρίφθηκε εξαιτίας του ονόματος της Βιρτζίνια Γουλφ, της λέξης “φεμινισμός” ή και των δύο», δήλωσε η Σάντσις στην εφημερίδα La Vanguardia.

«Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν τρόπο να διαγραφούν από τον χάρτη κατακτήσεις που χρειάστηκαν αιώνες για να επιτευχθούν. Δώσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεριόριστη δύναμη και καθημερινά διαπιστώνουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Πρόκειται για μεροληψία και χειραγώγηση».