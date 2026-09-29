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Η Μάικι Μάντισον εντυπωσίασε με ένα στράπλες ανοιχτoκίτρινο φόρεμα με χάντρες στην πρεμιέρα της ταινίας «The Social Reckoning» που έγινε στο Λονδίνο το βράδυ της Τρίτης.

Η 27χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φρόντισε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της με το σμιλεμένο φόρεμα από τη συλλογή «Standing Ground» του Michael Stewart. Το φόρεμα είχε πλούσια υφή με σειρές από πτυχωμένες χάντρες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό εφέ στη σιλουέτα.

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Στο κόκκινο χαλί, τη Μάικι συνόδευσε ο συμπρωταγωνιστής της, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, ο οποίος επέλεξε ένα casual στυλ με γκρι σακάκι, ασορτί πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.

Το δίδυμο πρωταγωνιστεί μαζί με τον Τζέρεμι Στρονγκ στη συνέχεια της διάσημης ταινίας του 2010 για το Facebook, «The Social Network».

Ενώ ο Τζέσι Άιζενμπεργκ υποδύθηκε τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ στην αρχική ταινία, ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αναλάβει τώρα τον ρόλο του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Mikey Madison posing for photos at "The Social Reckoning" premiere in London. pic.twitter.com/VkBdCnNfJ3 — Mikey Madison Source (@mikeymsource) September 29, 2026

Η ταινία «The Social Reckoning», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου, βασίζεται στη διαρροή πληροφοριών από το Facebook το 2021, όπως τις αποκάλυψαν η πληροφοριοδότρια Frances Haugen (Mάικι) και ο Jeff Horwitz (Aλεν Γουάιτ).