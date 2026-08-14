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Σε αλλαγή του λογοτύπου του για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία προχώρησε το Instagram, με τη νέα εμφάνιση να διαφέρει αισθητά από αυτή που είχαν συνηθίσει οι εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας.

Η αλλαγή αφορά τη γνωστή καλλιγραφική γραμματοσειρά που αποτελούσε για χρόνια βασικό στοιχείο της οπτικής ταυτότητας του κοινωνικού δικτύου. Πλέον, το wordmark «Instagram» που εμφανίζεται στο πάνω και κεντρικό σημείο της εφαρμογής έχει ανανεωθεί.

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Το νέο λογότυπο παρουσιάστηκε από τον Άνταμ Μοσερί, τον Αμερικανό επιχειρηματία και επικεφαλής του Instagram. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, το σήμα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της εφαρμογής δεν είχε αλλάξει εδώ και 10 χρόνια και, ως εκ τούτου, είχε έρθει η στιγμή για μια ανανέωση. Ο ίδιος περιέγραψε το νέο σχέδιο ως «πιο καθαρό και πιο μοντέρνο», σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να διατηρεί αναφορές στο αρχικό λογότυπο, αλλά και στην απλότητα και την καλλιτεχνική αισθητική που χαρακτήριζαν ανέκαθεν το Instagram.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά αποκλειστικά το λεκτικό λογότυπο «Instagram» που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της εφαρμογής και όχι το πολύχρωμο εικονίδιο της πλατφόρμας που βλέπουν οι χρήστες στις οθόνες των smartphones τους.

Οι πρώτες αντιδράσεις για το νέο λογότυπο

Η νέα εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη και ήδη έχει προκαλέσει τις πρώτες αντιδράσεις μεταξύ των χρηστών του Instagram και του Threads.

Ορισμένοι σχολίασαν ότι η νέα γραμματοσειρά δίνει την εντύπωση πως το λογότυπο γράφει «Instagzam», ενώ άλλοι εξέφρασαν τη νοσταλγία τους για την προηγούμενη γραμματοσειρά, την οποία θεωρούσαν χαρακτηριστική και εμβληματική για την ταυτότητα του Instagram.