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Η Έμιλι Ντάλτον Σμιθ, στέλεχος της Meta από το 2015 και μέχρι πρότινος επικεφαλής του τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, αποχωρεί από την εταιρεία σύμφωνα με εσωτερική ανακοίνωση του Reuters.

Η Ντάλτον Σμιθ εδώ και δύο μήνες βρισκόταν στο τιμόνι των προσπαθειών της Meta να εκσυγχρονίσει και να ενοποιήσει τα εσωτερικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ενσωματώσει βηοθούς ai τόσο στις υπηρεσίες της όσο και στις εσωτερικές της διαδικασίες.

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Η ομάδα υπό την ευθύνη της διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε σημαντικά έργα της Meta, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη του Metamate, του βασικού εσωτερικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, αλλά και η δημιουργία κοινών πλατφορμών, αυτοματοποιημένων διαδικασιών και συστημάτων μνήμης που ενισχύουν την αξιοποίηση της AI από το προσωπικό.

Στην ανακοίνωσή της, η Ντάλτον Σμιθ ανέφερε ότι θα παραμείνει προσωρινά στη Meta προκειμένου να υποστηρίξει τη μετάβαση της ομάδας της και την ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της.

Η Meta δεν έχει γνωστοποιήσει τους λόγους της αποχώρησης της Emily Dalton Smith. Ωστόσο, η αποχώρησή της συμπίπτει με τη ριζική αναδιάρθρωση της εταιρείας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, μια διαδικασία που έχει προκαλέσει σημαντικές εσωτερικές αντιδράσεις και οργανωτικές αλλαγές.

Εργαζόμενοι επικρίνουν τη διοίκηση για τις απολύσεις, τις μετακινήσεις προσωπικού και την υιοθέτηση λογισμικού παρακολούθησης, το οποίο θεωρούν ότι τους αναγκάζει να εκπαιδεύουν τα συστήματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν τις θέσεις τους.