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Η Meta προχωρά σε αναπροσαρμογή του σχεδίου της για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργαζομένων της, έπειτα από έντονες εσωτερικές αντιδράσεις που εκφράστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που εστάλη την Τρίτη (2/6). Η εταιρεία φαίνεται να περιορίζει την αρχική της πρόθεση για εκτεταμένη συλλογή δεδομένων, εισάγοντας πλέον πιο ευέλικτους μηχανισμούς ελέγχου, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διακόπτουν προσωρινά τη συλλογή δεδομένων για χρονικό διάστημα έως και 30 λεπτά κάθε φορά, ενώ θα μπορούν επίσης να αιτηθούν πλήρη εξαίρεση από το σύστημα παρακολούθησης. Οι αλλαγές έρχονται μετά από κύμα αντιδράσεων στο εσωτερικό της εταιρείας, όπου εργαζόμενοι εξέφρασαν ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και τις συνθήκες εργασίας.

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Μέρος του προσωπικού προχώρησε μάλιστα σε συλλογή υπογραφών κατά του σχεδίου, οι οποίες ξεπερνούν τις 1.500, αριθμός που, αν και μικρός σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων, καταγράφεται ως ένδειξη αυξανόμενης δυσαρέσκειας.

Τον Απρίλιο η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, ανακοίνωσε ότι ένα νέο εργαλείο θα καταγράφει τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού από τους εργαζόμενους για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία δήλωνε πέρυσι στο BBC ότι «τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα». Πρόσθεσε ότι τα δεδομένα «δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό» και ότι το εργαλείο διαθέτει «μέτρα ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητου περιεχομένου».

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι μετά την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έλθουν και νέες απολύσεις. Μόνο φέτος η Meta έχει απολύσει περίπου 2.000 υπαλλήλους ενώ τον Απρίλιο ανακοίνωσε στους υπαλλήλους της ότι σχεδίαζε να μειώσει το 10% του εργατικού δυναμικού της ή περίπου 8.000 υπαλλήλους.

(Με πληροφορίες από BBC)