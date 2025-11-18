Η Ιωάννα Μάνδρου έχει μια δίδυμη αδελφή, τη Χριστίνα, και είναι ολόιδιες στα πάντα. Την εμφάνιση, την ομιλία, τη φωνή.

Οι δυο τους, Ιωάννα και Χριστίνα Μάνδρου, εμφανίστηκαν στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, σε μια σπάνια κοινή συνέντευξη και ήταν ντυμένες ολόιδια, με το ίδιο χτένισμα και βάψιμο κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη τη διαδικασία να ξεχωρίσει κανείς ποια είναι ποια.

Μίλησαν για την ομοιότητά τους αλλά και το μεγάλο τους δέσιμο, την πολύ στενή τους σχέση, τον δεσμό που τις ενώνει από τη γέννησή τους και δεν έχει διαρραγεί ούτε στιγμή, αντίθετα γίνεται πιο έντονος και στενός με το πέρασμα του χρόνου.

Η Χριστίνα Μάνδρου είναι συμβολαιογράφος, ακολουθώντας διαφορετική επαγγελματική διαδρομή σε σχέση με την αδελφή της, αν και οι δύο είχαν την ίδια εκκίνηση, τη Νομική.

«Είμαστε ίδιες, αλλά έχουμε διαφορές στον χαρακτήρα»

Περιγράφοντας το πόσο ίδιες αλλά και διαφορετικές ταυτόχρονα είναι, η Χριστίνα Μάνδρου ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ: «Εχουμε κάνει κοινές σπουδές, επαγγέλματα που απαιτούν εργατικότητα, κοινωνικότητα. Σε ό,τι αφορά στις διαφορές, η Ιωάννα είναι πιο τολμηρή από εμένα και πιο εξωστρεφής. Για αυτό και διάλεξε αυτό το επάγγελμα. Εγώ που είμαι πιο εσωστρεφής, πιο μεθοδική, πήγα στο μεθοδικό επάγγελμα το οποίο απαιτεί μεθοδικότητα, τάξη», είπε αρχικά, αναφερόμενη εν συνεχεία στις επίκτητες διαφορές. «Το διαφορετικό επάγγελμα έχει δημιουργήσει και κάποια στοιχεία στον χαρακτήρα που επιτείνουν τις διαφορές», εξήγησε.

Η Ιωάννα Μάνδρου σημείωσε ότι «είμαστε πολύ συνδεδεμένες, δεν έχουμε ιδιοτέλεια», με την αδελφή της να συμπληρώνει ότι «χρησιμοποιούμε πολύ το εμείς».

Το καρμικό δέσιμο μεταξύ των δύο αδελφών

Σε ό,τι αφορά το καρμικό δέσιμο που σε πολλές περιπτώσεις δίδυμοι το αναφέρουν, οι κυρίες Μάνδρου ανέφεραν ότι στη δική τους περίπτωση το έχουν νιώσει πολλές φορές. «Έχουμε κρυώσει μαζί, έχουμε μια ευαισθησία στο δεξιό αυτί. Έχουμε ευαισθησία στις ιώσεις. Το 2016 είχαμε πάθει πνευμονία χωρίς να είχαμε συναντηθεί μια ημέρα πριν», είπαν, λέγοντας ότι στο συναισθηματικό κομμάτι η σύνδεση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη.

Κατέληξαν λέγοντας ότι δεν μιλούν μεταξύ τους απλά καθημερινά, αλλά πάμπολλες φορές την ημέρα, με τις ίδιες να παραδέχονται ότι ενδεχομένως αυτό να είναι δύσκολο για το περιβάλλον τους. Για τη συνολική εμπειρία των διδύμων και οι δύο υποστήριξαν ότι «το έχουμε βιώσει θετικά και λέμε ότι είναι ευλογία».

Τι είπαν για τα ίδια ρούχα και παπούτσια

Οι κυρίες Μάνδρου εμφανίστηκαν με τα ίδια ρούχα και παπούτσια και αποκάλυψαν μόνες τους το σχετικό παρασκήνιο της επιλογής τους.

Είπαν γενικά για τα ρούχα τους ότι αγοράζουν τα ίδια. «Δεν θα δοκιμάσουμε και οι δύο, θα το δοκιμάσει η μία και θα το πάρουμε και οι δύο», είπαν, με τη Χριστίνα Μάνδρου να διηγείται ότι πήραν τα ίδια παπούτσια χωρίς να το ξέρουν.

«Έχει δημιουργηθεί ένα κοινό γούστο. Εγώ αυτό το παπούτσι το πήρα χωρίς να ξέρω ότι η αδελφή μου έχει πάρει το ίδιο. Σήμερα τα είδα και τις λέω “τα έχεις πάρει και εσύ;”», είπε η Χριστίνα Μάνδρου, με την αδελφή της Ιωάννα να συμπληρώνει: «Εγώ είμαι σπάταλη και η Χριστίνα μου φωνάζει -και δεν το είπα για το παπούτσι για να μη μου φωνάξει».

Όσον αφορά τα ρούχα εξήγησαν ότι τα είχαν πάρει συνειδητά. «Το ρούχο το είχαμε πάρει συνειδητά. Όχι για την περίσταση. Έχουμε πολλά όμοια, και επιπλέον αλλάζουμε μεταξύ μας ρούχα».