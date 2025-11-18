Πριν από έναν χρόνο η Έλενα Παπαρίζου προγραμμάτιζε να περάσει τον χειμώνα της με τη Μαρινέλλα στο NOX της Ιεράς Οδού, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ και έτσι η 43χρονη νικήτρια της Eurovision έμεινε μακριά από τις αθηναϊκές σκηνές.

Φέτος όμως, η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει δυναμικά στην πίστα του NOX, κάθε Τετάρτη δίπλα σε έναν αγαπημένο παλιό της φίλο, τον Τάκη Ζαχαράτο. Το πρόγραμμά τους που θα ξεκινάει στις 9 το βράδυ, θα περιλαμβάνει -ξεκαρδιστική- πρόζα και τραγούδι. Οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει και η τραγουδίστρια ανυπομονεί να κάνουν πρεμιέρα δοκιμάζοντας ξανά τις δυνάμεις της στην υποκριτική μετά την παλιότερη συμμετοχή της στο μιούζικαλ Nine που είχε ανέβει το 2015 στο Pantheon Theatre.

Ο Τάκης Ζαχαράτος με την Έλενα Παπαρίζου πριν από 10 χρόνια ακριβώς.

Προς το παρόν βέβαια, η Έλενα Παπαρίζου είναι ιδιαίτερα απασχολημένη με τα γυρίσματα του The Voice, αφού θεωρείται και εκείνη και ο Πάνος Μουζουράκης είναι οι coaches που θέλουν να περνούν περισσότερο χρόνο με τους παίκτες των ομάδων τους και εκτός πλατό- μάλιστα η Έλενα διατηρεί επαφές και με ανερχόμενους καλλιτέχνες που πέρασαν από τους προηγούμενους κύκλους.

Έλενα Παπαρίζου: «Έχω θέμα με τον θυρεοειδή μου»

Την ίδια στιγμή στα επεισόδια του The Voice μπορεί εύκολα να δει κανείς την αλλαγή στη σιλουέτα της, αφού έχει χάσει αρκετά κιλά κάνοντας υγιεινή διατροφή (χωρίς τις γνωστές ενέσεις!), που στην περίπτωσή της απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια: «Δεν είχα καταλάβει ότι έχω θέμα με τον θυρεοειδή μου» είχε παραδεχτεί σε παλιότερη συνέντευξή της στη Ζωή Δημητρίου. «Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για καμία γυναίκα να παίρνει απότομα βάρος, αλλά έμαθα ότι το πιο σημαντικό είναι να φροντίζουμε την υγεία μας. Δεν είμαι από τις γυναίκες που αν πάρουν δύο κιλά θα νιώσουν ενοχές».

Αν και αυτή την εποχή δεν έχει χρόνο να ηχογραφήσει νέα τραγούδια, μέσα στον Δεκέμβριο θα κυκλοφορήσει το ντουέτο της με τον Πάνο Μουζουράκη από το soundtrack της ταινίας «Ο Έρωτας… Γράφεται» της Iconic Films του Ομίλου ΑΝΤ1.

Πρόκειται για μια ρομαντική κομεντί που βασίζεται σε μία συνδυαστική υβριδική οπτική προσέγγιση (live action & animated στοιχεία) και εμπνέεται από το εικαστικό σύμπαν του street artist B, υιοθετόντας μία τολμηρή κινηματογραφική αισθητική. Παίζουν οι: Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Ποιμενίδης, Δανάη Λουκάκη, Γιώργος Γεροντιδάκης, Λένα Ουζουνίδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Μαρία Αλιφέρη κ.α.