Εξωδικαστική λύση φαίνεται να βάζει τέλος στον “πόλεμο” ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον πρώην σύντροφό της, Τόνυ Μαυρίδη, για τη μεζονέτα στη Γλυφάδα η οποία είχε αγοραστεί μέσω τραπεζικού δανεισμού.

“Υπάρχει εξωδικαστική λύση που θα τηρηθεί”, δήλωσε σχετικά ο συνήγορος του Τόνυ Μαυρίδη, σημειώνοντας ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ανοιχτή.

Ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινό Σαββατοκύριακο”, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση γύρω από τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

“Υπάρχει μία χρυσή τομή, ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον Τόνυ Μαυρίδη. Κάναμε μία πρόταση ώστε να αγοράσει το μερίδιο της ο εντολέας μου”, είπε αρχικά.

Ο Ανδρέας Μήτσαινας εξήγησε πως τα δημοσιεύματα περί τελεσιγράφου ήταν ανακριβή, καθώς υπήρξε μόνο καθυστέρηση λόγω διαδικαστικών ζητημάτων με την τράπεζα, τονίζοντας ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ανοιχτή.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι υπάρχει συνιδιοκτησία και πως η Έλενα Παπαρίζου μπορεί να αγοράσει το ποσοστό του πρώην συντρόφου της, ενώ τόνισε πως ο πελάτης του δεν έχει αθετήσει καμία από τις υποχρεώσεις του.

“Υπήρξε ένα δημοσίευμα ότι έχουμε ένα τελεσίγραφο μέχρι τέλος Οκτωβρίου να λύσουμε το θέμα. Υπήρχαν διάφορες ενέργειες που αφορούσαν την αγορά του ακινήτου από τον κύριο Μαυρίδη, μιας και υπάρχει συνιδιοκτησία.

Υπήρχε ένα ζήτημα με την τράπεζα, η οποία ήθελε εγγυητή για να αποδεσμευθεί πλήρως η Έλενα Παπαρίζου.

Η τράπεζα ζήτησε κάποιο χρόνο ώστε να υπεισέλθει στην δανειακή σχέση και αυτό ήθελε περισσότερο χρόνο.

Εμείς όμως θέλοντας να κερδίσουμε κάποιο χρόνο είπαμε ότι ακόμα κι αν η Έλενα Παπαρίζου θέλει να εξαγοράσει το δικό μας 50%, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μία τέτοια κίνηση”, τόνισε ο κύριος Μήτσαινας.

“Σε αυτό το σπίτι μένει ο Τόνι Μαυρίδης, ο οποίος και είναι διατεθειμένος να το παραχωρήσει…Αφού υπάρχει μία κοινή ιδιοκτησία.

Στο κοινό το σπίτι στη Γλυφάδα, στην μεζονέτα δηλαδή μένει ο Τόνι Μαυρίδης και μέχρι στιγμής τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις του”, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων.