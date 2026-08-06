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Παρά την παραδοχή των λαθών, η διοίκηση της ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαρκή εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του προέδρου Τζιάνι Ινφαντίνο.

Οι στενές σχέσεις του Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ και η εμπλοκή επιχειρηματικών κύκλων του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις διεθνώς.

Η UEFA πρωτοστάτησε στις επικρίσεις καταγγέλοντας συγκεντρωτική διοίκηση, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες απέσυραν την πολιτική τους στήριξη ενόψει των εκλογών του 2027.

Η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της ομοσπονδίας επεκτάθηκε σε πολιτικούς ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός του Καναδά, πλήττοντας το κύρος της FIFA.

Ο Ινφαντίνο διατηρεί επί του παρόντος ερείσματα στις αφρικανικές και ασιατικές ομοσπονδίες, παρά το αβέβαιο μέλλον της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διακυβέρνησης.

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Η έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA στο Ραμπάτ του Μαρόκου είχε έναν βασικό στόχο: να περιορίσει τις τεράστιες πολιτικές ζημιές που προκάλεσε το αποτυχημένο σχέδιο δημιουργίας της FIFA Forward Enterprise και της πώλησης ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές. Το σχέδιο αποσύρθηκε ύστερα από θύελλα αντιδράσεων, ενώ η FIFA αναγκάστηκε να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από όλες τις ομοσπονδίες της.

Παραδοχή λαθών, αλλά όχι αλλαγή ηγεσίας

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Στην ανακοίνωσή της η FIFA αναγνωρίζει ότι έγιναν σοβαρά λάθη στον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε η πρόταση, ιδιαίτερα ως προς τη διαφάνεια και την ενημέρωση των μελών της.

Ωστόσο, παρά την παραδοχή αυτή, η διοίκηση επανέλαβε ότι εξακολουθεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Τζιάνι Ινφαντίνο, θεωρώντας πως μπορεί να οδηγήσει την Ομοσπονδία έξω από την κρίση.

Η σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ που άναψε νέες φωτιές

Η υπόθεση όμως δεν αφορά μόνο τα οικονομικά.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται πλέον και η ιδιαίτερα στενή σχέση του Ινφαντίνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει εμφανιστεί πολλές φορές δίπλα στον Τραμπ σε δημόσιες εκδηλώσεις, έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις μαζί του και έχει κατηγορηθεί ότι επιδιώκει να συνδέσει πολιτικά τη FIFA με την αμερικανική κυβέρνηση ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

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Οι επικρίσεις κορυφώθηκαν όταν αποκαλύφθηκε ότι στο επενδυτικό σχήμα που θα συμμετείχε στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης των εμπορικών δικαιωμάτων υπήρχε εταιρεία συνδεδεμένη με τον επιχειρηματικό κύκλο του Τζόσουα Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονα ερωτήματα για πιθανές πολιτικές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις, χωρίς πάντως να έχουν προκύψει αποδείξεις περί παρανομίας.

Η UEFA σήκωσε τη σημαία της αντίδρασης

Η UEFA ήταν η πρώτη που αντέδρασε δυναμικά.

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Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν και οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έκαναν λόγο για έλλειψη διαφάνειας, απουσία διαβούλευσης και προσπάθεια συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο πρόσωπο του Ινφαντίνο.

Η σύγκρουση έφθασε μέχρι και στην απειλή νομικών ενεργειών, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες απέσυραν ήδη την πολιτική στήριξή τους προς τον πρόεδρο της FIFA ενόψει των εκλογών του 2027.

Διεθνής πίεση και απομονωμένος στην Ευρώπη

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Η αμφισβήτηση πλέον δεν περιορίζεται στην Ευρώπη.

Πολιτικοί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός του Καναδά, εξέφρασαν δημόσια ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς τον Ινφαντίνο, θεωρώντας πως ο τρόπος διοίκησης της FIFA δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά ερείσματα κυρίως στις αφρικανικές και ασιατικές ομοσπονδίες, γεγονός που του επιτρέπει προς το παρόν να παραμένει ισχυρός ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

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Το μέλλον παραμένει αβέβαιο

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Η συγγνώμη της FIFA έκλεισε προσωρινά ένα επικοινωνιακό μέτωπο, δεν έλυσε όμως την κρίση εμπιστοσύνης.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα καταφέρει να επανεκλεγεί το 2027, αλλά αν η FIFA μπορεί να πείσει ότι εξακολουθεί να λειτουργεί με ανεξαρτησία, διαφάνεια και χωρίς πολιτικές ή επιχειρηματικές εξαρτήσεις.

Η σχέση του προέδρου της με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι αντιδράσεις της UEFA και η πρωτοφανής αναγκαστική απολογία προς τις 211 ομοσπονδίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δύσκολα θα ξεχαστεί και πιθανότατα θα καθορίσει το μέλλον της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διακυβέρνησης.

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