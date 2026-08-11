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Τη σαφή στήριξή του στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα έκανε «τεράστιο λάθος» εάν εξέταζε, για οποιονδήποτε λόγο, την αντικατάστασή του.

«Η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν ακόμη και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

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Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ινφαντίνο «φανταστικό», αποδίδοντάς του καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

«Μόλις διοργάνωσε στο πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει διοργανωθεί ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τον Ινφαντίνο το Μουντιάλ δεν θα είναι ποτέ επιτυχημένο ή κερδοφόρο.