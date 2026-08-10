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Η UEFA, η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας (AFC) και η CONCACAF —η διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαίρου στη Βόρεια, Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική— εξέδωσαν κοινή επιστολή την Δευτέρα, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για τη στάση του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την προτεινόμενη πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο στόχαστρο ο Ινφαντίνο

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Ινφαντίνο πρόδωσε την εμπιστοσύνη «μέσω εξαπάτησης» αναφορικά με την πρόταση —η οποία εντέλει εγκαταλείφθηκε— και ότι «έθεσε τον εαυτό του υπεράνω του συλλογικού οργάνου», ενώ οι τρεις συνομοσπονδίες ζήτησαν τη διενέργεια πλήρως ανεξάρτητης έρευνας για τα γεγονότα.

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BREAKING: UEFA, AFC and CONCACAF have issued a joint statement on Gianni Infantino, saying the embattled FIFA president broke trust "through deception" with his proposal to sell off a stake in the World Cup.https://t.co/6J3sOjc5jT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/drPGOFnDEi — Sky News (@SkyNews) August 10, 2026

«Η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν πάντα η ενότητά του», αναφέρεται στην ανοιχτή επιστολή προς την ποδοσφαιρική οικογένεια. «Ζητούμε αυτή η ενότητα να περιφρουρηθεί τώρα, για μια ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και δεν επιδιώκει να το εξουσιάζει».

Και οι τρεις ομοσπονδίες ζητούν μια πλήρως ανεξάρτητη διερεύνηση των γεγονότων.

Και προσθέτουν: «Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι ιδιοκτησία. Δεν πρόκειται για τη διατήρηση —ή την απαίτηση— της εξουσίας. Είναι μια αποστολή προσφοράς προς την ποδοσφαιρική οικογένεια που την εμπιστεύεται. Όταν η εμπιστοσύνη κλονίζεται μέσω της εξαπάτησης, όταν ένα άτομο θέτει τον εαυτό του πάνω από το σύνολο που του εμπιστεύτηκε την εξουσία, τότε αυτή η αποστολή έχει εγκαταλειφθεί».

Πηγές προσκείμενες στις εξελίξεις ανέφεραν ότι οι συνομοσπονδίες θεωρούν την επιστολή αυτή ως μια ευκαιρία για τον Ινφαντίνο —ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του το επόμενο έτος— να παραιτηθεί διατηρώντας την αξιοπρέπειά του.

Οι τρεις συνομοσπονδίες εξετάζουν το ενδεχόμενο διοργάνωσης δικών τους τουρνουά, προκειμένου να δώσουν στους ποδοσφαιριστές τη δυνατότητα να αγωνίζονται εν μέσως της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με τη FIFA, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πηγή: Reuters